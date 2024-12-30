Aydın'da Aranan 80 Şahıs Yakalandı, 45 Kişi Tutuklandı

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 23-29 Aralık 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmalarda aranması olan 80 şahıs yakalanırken, 45 şahıs tutuklandı.

Aydın'da polis ekipleri vatandaşların huzur ve güvenliği için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Aranan şahıslara da göz açtırmayan polis ekipleri başarılı çalışmalarına her geçen gün yenisini eklemeye devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 23-29 Aralık 2024 tarihleri arasındaki 1 haftalık çalışmalar neticesinde 18 bin 553 şahıs sorgulandı. Yapılan sorgulamalar ve çalışmalar sonucunda aranması olan 80 şahıs yakalanırken, 45 şahıs tutuklandı.

Öte yandan yapılan çalışmalar kapsamında; 14 adet tabanca, 10 adet pompalı tüfek, 232 adet fişek, 63 gram uyuşturucu madde ve 89 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Faili meçhul 15 hırsızlık olayı da aydınlatıldı. Trafik ekipleri de 18 bin 667 araç ve motosikletin sorgusunu yaparken, 98 araç trafikten men edildi. 3 bin 998 araç sürücüne de çeşitli maddelerden cezai işlem uygulandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması için çalışmalarımız kararlılıkla devam edecektir" ifadelerine yer verildi. - AYDIN