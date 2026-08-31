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Aydın'da ÇEMBER-139 Operasyonu: 27 Aranan Şahıs Yakalandı

Aydın'da ÇEMBER-139 Operasyonu: 27 Aranan Şahıs Yakalandı
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Aydın İl Jandarma Komutanlığı, 27-29 Ağustos 2026 tarihleri arasında il genelinde düzenlediği ÇEMBER-139 Operasyonu'nda 27 aranan şahsı yakaladı. Yakalananlardan 11'inin 0-2 yıl, 5'inin 2-5 yıl, 5'inin 5-10 yıl ve 1'inin 10-20 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlendi. Şahısların suçları arasında uyuşturucu, hırsızlık, kasten öldürme, yağma ve dolandırıcılık yer alırken, haklarında adli işlem başlatıldı.

Aydın'da jandarma tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda 27 aranan şahıs yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik 27-29 Ağustos 2026 tarihleri arasında il genelinde 84 unsur ve 253 personelin katılımıyla ÇEMBER-139 Operasyonu gerçekleştirildi.

Eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 27 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan 11'inin 0-2 yıl, 5'inin 2-5 yıl, 5'inin 5-10 yıl, 1'inin ise 10-20 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlendi.

Şahıslardan 5'inin uyuşturucu, 4'ünün hırsızlık, 1'inin kasten öldürme, 1'inin yağma, 1'inin dolandırıcılık ve 10'unun diğer suçlardan arandığı, 5 şahsın ise ifadeye yönelik arama kaydının bulunduğu tespit edildi. Yakalanan şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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