Aydın'da ÇEMBER-139 Operasyonu: 27 Aranan Şahıs Yakalandı

Aydın'da jandarma tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda 27 aranan şahıs yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik 27-29 Ağustos 2026 tarihleri arasında il genelinde 84 unsur ve 253 personelin katılımıyla ÇEMBER-139 Operasyonu gerçekleştirildi.

Eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 27 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan 11'inin 0-2 yıl, 5'inin 2-5 yıl, 5'inin 5-10 yıl, 1'inin ise 10-20 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlendi.

Şahıslardan 5'inin uyuşturucu, 4'ünün hırsızlık, 1'inin kasten öldürme, 1'inin yağma, 1'inin dolandırıcılık ve 10'unun diğer suçlardan arandığı, 5 şahsın ise ifadeye yönelik arama kaydının bulunduğu tespit edildi. Yakalanan şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı