Aydın'da Anneler Günü Kutlaması Büyük İlgiyle Gerçekleşti

Haber: Osman Bekar

(AYDIN) - Aydın Çine'nin Dutluoluk ve Yeniköy mahallelerinde muhtarlar ve erkeklerin imece usulüyle düzenlediği Anneler Günü etkinlikleri büyük ilgi gördü.

Aydın'ın Çine ilçesine bağlı Dutluoluk ve Yeniköy mahallelerinde Anneler Günü, mahalle muhtarları ve erkekler tarafından ortaklaşa düzenlenen ve maliyeti imece usulü karşılanan özel etkinliklerle kutlandı. Mahalle halkının yoğun katılımıyla gerçekleşen kutlamalarda birlik ve beraberlik mesajları verdi.

Etkinlikler kapsamında mahalledeki tüm kadınlara Anneler Günü anısına karanfil dağıtıldı. Günün anısına mahallenin en yaşlı ve en genç annelerine çiçek takdim edildi. Kutlamalarda mahalle sakinleri keyifli vakit geçirdi. Yeniköy'de sahne alan sanatçı Soner Bektaş ve ekibinin verdiği konserde söylenen şarkılar eşliğinde mahalle halkı, gecenin ilerleyen saatlerine kadar eğlendi.

Etkinliğe katılan kadınlar, mutluluklarını dile getirdi.