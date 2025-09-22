Aydın'da Ahilik Haftası Kutlamaları: İlin Ahisi İsmail Gülter Seçildi

Aydın'da düzenlenen törenle Ahilik Haftası kutlamaları başlarken, Nazilli ilçesinde 43 yıldır oto tamirciliği yapan 56 yaşındaki İsmail Gülter, 'İlin Ahisi' seçildi.

Aydın'da 'Ahilik Haftası' kutlamaları kapsamında bir dizi etkinlik gerçekleştirildi. Aydın Valiliği önünde düzenlenen çelenk koyma programı ile başlayan etkinlikte ilin ahisi, ilin kalfası ve ilin çırağı seçilen kişilere ödülleri takdim edildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda Ahilik Komitesi tarafından Atatürk anıtına çelenk sunuldu. Çelenk sunma töreninin ardından günün anlamına ilişkin açıklamalarda bulunan Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı (AYESOB) Muhammet Ali Künkcü; "Bugün burada kökleri yüzyıllara dayanan ve milletimizin kültüründe çok önemli bir yere sahip olan Ahilik geleneğini yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak için bir araya geldik. Ahilik, dürüstlüğü, kardeşliği, dayanışmayı ve yardımlaşmayı esas alan bir hayat felsefesidir. Ahi Evran-ı Veli'nin bizlere bıraktığı bu miras, esnaf ve sanatkarlarımız için sadece bir meslek örgütü değil, aynı zamanda ahlaki bir rehber olmuştur. Bugün burada ödül alacak olan yılın ahilerini gönülden kutluyor, ahilik değerlerini yaşatarak esnafımıza ve toplumumuza kattıkları katkılardan dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Aynı zamanda ahi adayı olan sevgili öğrencilerimizi de tebrik ediyorum. Sizler, ahilik kültürünü geleceğe taşıyacak en kıymetli mirasçılarımızsınız. Ahilik ruhunu yaşatarak, birlik ve beraberlik içerisinde daha güçlü bir gelecek inşa edeceğimize inanıyorum" dedi.

Konuşmaların ardından Ahilik İl Kutlama Komitesi, İlin Ahisi İsmail Gülter, İlin Kalfası Cevdet Kılınç, İlin Çırağı Enver Mustafa Bayram ve esnaf odası temsilcileri ile Aydın Valisi Yakup Canbolat'ı ziyaret etti. İlin Ahisi seçilen 43 yıllık oto tamircisi İsmail Gülter'e Vali Canbolat tarafından hediyeleri verilirken, ahiliğin önemli sembollerinden olan şed kuşatıldı. Vali Canbolat daha sonra İlin Kalfası seçilen Cevdet Kılınç ve İlin Çırağı seçilen Enver Mustafa Bayram'a hediyelerini vererek, mesleklerinde başarılar diledi.

"Önemli olan geleceğimize bu kültürü taşıyabilmek"

43 yıldır Nazilli sanayisinde oto tamirciliği yaptığını ifade eden 'İlin Ahisi' seçilen 56 yaşındaki İsmail Gülter, kendisini seçen herkese teşekkür ederek "43 yıldır bu işi yapıyorum. Nazilli sanayisindeyim ve hala işime devam ediyorum. Çok gururluyum, mutluyum. Önemli olan geleceğimize bu kültürü taşıyabilmek. Gençlerimizden yeni nesillerimizi yetiştirmek" şeklinde konuştu. - AYDIN