Haberler

Aydın'da afetlere hazırlıkta sivil toplumun gücü artıyor

Aydın'da afetlere hazırlıkta sivil toplumun gücü artıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AFAD Akreditasyon Yönetmeliği kapsamında, Aydın'da akreditasyon sürecini başarıyla tamamlayan Nazilli Diyanet Vakfı ve Hayrat Derneği Aydın İl Temsilciliğine armaları takdim edildi. Programda, sivil toplum kuruluşlarının afet bilincinin artırılması ve daha dirençli bir Aydın için önemli görevler üstlendiği vurgulandı.

Afad Akreditasyon Yönetmeliği kapsamında Aydın'da akreditasyon sürecini başarıyla tamamlayan sivil toplum kuruluşlarına düzenlenen programda armaları takdim edildi.

Afad Aydın İl Müdürlüğü'nde düzenlenen programda, akreditasyon sürecini tamamlayan Nazilli Diyanet Vakfı ile Hayrat Derneği Aydın İl Temsilciliğinin armaları, Vali Yardımcısı Çetin Kılınç'ın katılımıyla gerçekleştirilen törenle teslim edildi. AFAD Aydın İl Müdürü Yalçın Mumcu Aydın'da akredite gönüllü yapıların sayısının artmasının, ilin afetlere karşı daha dirençli hale gelmesine katkı sağlayacağını ifade etti.

Bu tür çalışmaların toplumun afet bilincinin artırılmasına da katkı sunduğunu vurgulayan Aydın Vali Yardımcısı Çetin Kılınç, afetlere hazırlık sürecinde kamu kurumlarının yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının da önemli bir görev üstlendiğini ifade ederek, akredite olan kuruluşların afet anlarında daha etkin ve koordineli şekilde görev almasının hedeflendiğini belirtti.

Program, akreditasyon sürecini tamamlayan Nazilli Diyanet Vakfı ile Hayrat Derneği Aydın İl Temsilciliğine armalarının takdim edilmesiyle sona erdi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Papel Elektronik Para'ya operasyon! TMSF kayyum olarak atandı, gözaltılar var

Dev şirkete şafak operasyonu! Kayyum atandı, gözaltılar var
Borsa İstanbul'da tarihi seviye: BIST 100, 13 bin puanı aştı

Borsa İstanbul'da tarihi rekor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Günler sonra ortaya çıkan görüntü! Dev finaldeki penaltı tartışmaları daha da alevlenecek

Dev finaldeki penaltı tartışmaları daha da alevlenecek
Fenerbahçe'ye müjde: Garantilediler

Fenerbahçe'ye müjde: Garantilediler
YPG'li teröristlerin öldürdükleri sivilleri saydığı ortaya çıktı

Öldürdükleri insanlara yaptıkları kan dondurdu
Otobüste tartıştığı genci darbeden şüpheli yakalandı

Tekme tokat döverken haykırmıştı! Komutanın kim olduğu anlaşıldı
Günler sonra ortaya çıkan görüntü! Dev finaldeki penaltı tartışmaları daha da alevlenecek

Dev finaldeki penaltı tartışmaları daha da alevlenecek
Kiralamak için gitti, 17. kattan düşerek hayatını kaybetti

Kiralamak için gittiği boş daire sonu oldu
Binlerce tweet attılar! Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için 'O olmasaydı fark yerdik' diyor

Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için "O olmasaydı fark yerdik" diyor