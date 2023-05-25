Aydın'da 4-6 yaş öğrencileri Kur'an'a geçmenin sevincini yaşadı

Aydın'da 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı çerçevesinde Umurlu Merkez 4-6 Yaş Kur'an Kursu'nda öğretim gören minik öğrenciler için Kur'an-ı Kerim'i okumaya geçiş programı düzenlendi.

Programda konuşan Aydın İl Müftüsü Hasan Güneş, "İlimizde 4-6 yaş grubu Kur'an kurslarımızın sayısı her geçen gün artıyor. Allah öğrencilerimizin de kurslarımızın da sayısını artırsın. Güzel ahlakın kitabı olan Kur'an-ı Kerim ile geleceğimizin teminatı olan çocuklarınızı tanıştırdığınız için Kur'an Kursu öğreticileri ve öğrenci velileri olarak hepinizi gönülden kutluyorum" dedi.

Umurlu Merkez 4-6 Yaş Kur'an Kursunda gerçekleşen programa; İl Müftüsü Hasan Güneş, İl Müftü Yardımcısı Melek Sevindi, Efeler İlçe Müftüsü Mehmet Yorulmaz, İl Vaizi Ş. Gülseren Aydın, Kur'an kursu öğreticileri, öğrenciler ve veliler katıldı.

Program, miniklere çeşitli hediyelerin verilmesiyle sona erdi. - AYDIN