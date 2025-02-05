Aydın'da 4-6 Yaş Kur'an Kursu Açıldı

Aydın'ın Efeler ilçesi Köprülü-Veysi Paşa Mahallesi'nde bulunan Nasuhpaşa Külliyesi'nde 4-6 Yaş Kur'an Kursu açıldı.

Aydın İl Müftüsü Hasan Güneş ve Efeler İlçe Müftüsü Mehmet Yorulmaz, Nasuhpaşa Külliyesi 4-6 yaş Kur'an kursunu ziyaret etti. Kurs ziyaretinde açıklamalarda bulunan İl Müftüsü Güneş, "2024-2025 eğitim-öğretim yılı ikinci dönemi ile birlikte, Nasuhpaşa Külliyesi 4-6 yaş Kur'an Kursumuzda da eğitim başladı. Aydın'ın tarihi simgelerinden olan Nasuhpaşa Külliyesi çocuk sesleri ile şenlendi. Kur'an kursumuz şehrimize hayırlı olsun" dedi.

Kur'an kursu kayıtları devam ediyor

Efeler İlçe Müftüsü Mehmet Yorulmaz, kurs hakkında yaptığı açıklamada, 4-6 yaş Kur'an kursu kayıtlarının devam ettiğini belirterek, "Öğrencilerimizi Nasuhpaşa Külliyemize davet ediyorum. Kursumuzdaki öğrencilere ve öğreticilere başarılar diliyorum dedi. - AYDIN