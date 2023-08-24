Aydın'da 3 ilçenin kaymakamı değişti

2023 yılı kaymakamlar kararnamesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlandı. Kararnameye göre Aydın ilinde Söke, Kuşadası ve Çine olmak üzere üç ilçenin kaymakamları değişiyor.

"Güney, İstanbul yolcusu"

Söke Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney'in yeni görev yeri İstanbul Tuzla Kaymakamlığı oldu. Söke'nin yeni Kaymakamı ise İstanbul Tuzla Kaymakamı olarak görev yapan Ali Akça oldu.

"Kuşadası Kaymakamı da değişti"

Kuşadası Kaymakamı olarak görev yapan Saadettin Yücel'n yeni görev yeri Eskişehir Tepebaşı İlçesi oldu.

Kuşadası'nın yeni Kaymakamı ise Samsun İlkadım Kaymakamlığı görevi yapan İbrahim Keklik oldu.

"Çine Kaymakamı Kırkağaç'tan"

Aydın ilinde kaymakamı değişen üçüncü ilçe ise Çine oldu. Çine'nin yeni Kaymakamı son olarak Manisa'nın Kırkağaç ilçesi Kaymakamlığı görevini yürüten Murat Büyükköse oldu. Çine Kaymakamı Turan Erdoğan'ın yeni görev yeri ise Denizli'nin Buldan ilçesi oldu. - AYDIN