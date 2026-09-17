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Aydın’da 2 yılda trafik denetimleri yüzde 68 arttı

Aydın’da 2 yılda trafik denetimleri yüzde 68 arttı
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Aydın’da trafik ve yol güvenliğinin sağlanması amacıyla denetimler artırılırken, 2026 Ağustos ayında kontrol edilen araç sayısı 2024’ün aynı ayına göre yüzde 68 yükseldi, kurallara uymadığı belirlenen 38 bin 270 sürücüye cezai işlem uygulandı.

Aydın'da trafik ve yol güvenliğinin sağlanması amacıyla denetimler artırılırken, 2026 Ağustos ayında kontrol edilen araç sayısı 2024'ün aynı ayına göre yüzde 68 yükseldi, kurallara uymadığı belirlenen 38 bin 270 sürücüye cezai işlem uygulandı.

Aydın'da vatandaşların can ve mal güvenliğinin yanı sıra yol güvenliğinin sağlanması amacıyla trafik denetimleri her geçen gün daha da sıklaştırılıyor. Aydın Valiliği koordinesinde emniyet ve jandarma ekipleri tarafından kent genelinde sürdürülen denetimlerde, trafik kurallarına uymayan sürücülere de geçit verilmiyor. 2024 yılı Ağustos ayında Aydın genelinde toplam 150 bin 432 araç kontrol edilirken, yapılan denetimlerde kurallara uymadığı tespit edilen 31 bin 729 sürücüye cezai işlem uygulandı.

2026 yılı Ağustos ayında ise kontrol edilen araç sayısında dikkat çeken bir artış yaşandı. Ekipler tarafından toplam 252 bin 925 araç kontrol edilirken, trafik kurallarına uymadığı belirlenen 38 bin 270 sürücüye cezai işlem uygulandı.

Denetimler yüzde 68 arttı

İki yılın Ağustos ayı verileri karşılaştırıldığında, kontrol edilen araç sayısı 150 bin 432'den 252 bin 925'e yükseldi. Böylece trafik denetimlerinde yaklaşık yüzde 68'lik artış yaşandı. Denetimlerin artırılmasına rağmen kurallara uymayan sürücülere uygulanan cezai işlemlerin sayısı da 31 bin 729'dan 38 bin 270'e yükseldi.

Aydın'da trafik kazalarının önlenmesi, sürücülerin trafik kurallarına uyumunun artırılması ve yollarda güvenli ulaşımın sağlanması amacıyla emniyet ve jandarma ekiplerinin denetim ve kontrollerini sürdüreceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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