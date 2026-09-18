Aydın’da 10 yılda araç sayısı yüzde 72 arttı

Aydın'da son 10 yılda trafiğe kayıtlı araç sayısı yüzde 72,25 artarken, motosiklet sayısındaki yüzde 130,93'lük yükseliş dikkat çekti. 2016 yılında otomobillerin gerisinde olan motosikletler ise 2026'da otomobilleri solladı.

Aydın'da son 10 yılda trafiğe çıkan araçların dağılımında yaşanan değişimler dikkat çekti. 2016 yılının Ağustos ayında 403 bin 71 olan toplam araç sayısı, 2026 yılının aynı ayında 694 bin 296'ya ulaştı. TÜİK verilerine göre kentte 10 yıllık süreçte toplam araç sayısı 291 bin 225 adet arttı. Böylece Aydın'daki araç sayısındaki artış oranı yüzde 72,25 olarak gerçekleşti.

Araç türlerine göre değerlendirildiğinde ise en dikkat çekici değişim motosiklet sayısında yaşandı. Özellikle trafik yoğunluğu ve park yeri sıkıntısı nedeniyle vatandaşların motosiklet kullanımına yöneldiği gözlenirken, daha pratik ulaşım imkanı sunması ve ekonomik olması da motosiklet tercihlerini artıran etkenler arasında yer aldı. Aynı dönemde otomobil sayısı da artış gösterse de motosikletlerdeki yükseliş daha hızlı gerçekleşti. Verilere göre 2016 yılının Ağustos ayında Aydın'da 115 bin 246 motosiklet bulunurken, bu sayı 2026 yılının Ağustos ayında 266 bin 141'e yükseldi. Böylece 10 yılda motosiklet sayısı 150 bin 895 adet artarken, artış oranı yüzde 130,93 oldu. Kentteki otomobil sayısında da artış yaşanırken, 2016 yılında 163 bin 294 olan otomobil sayısı, 2026 yılında 248 bin 830'a çıktı. Bu dönemde otomobil sayısı 85 bin 536 adet artarken, artış oranı yüzde 52,38 olarak kayıtlara geçti.

10 yıllık değişim, Aydın'da toplam araç sayısındaki yükselişin yanı sıra motosikletlerin araç parkındaki payının da belirgin şekilde arttığını ortaya koydu. 2016 yılında motosiklet sayısı otomobil sayısının gerisinde kalırken, 2026 yılında motosiklet sayısı otomobil sayısını geçti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı