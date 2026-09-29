Haberler

Aydın Çine'de üstyapı çalışması nedeniyle Şevketiye'de yol bölümü trafiğe kapanacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aydın Çine'de üstyapı çalışması nedeniyle Şevketiye'de yol bölümü trafiğe kapanacak
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın Çine'de süren üstyapı çalışmaları nedeniyle Şevketiye Mahallesi'nde yolun bir bölümü geçici olarak araç trafiğine kapatılacak. Ulaşım kontrollü sağlanacak, sürücülerden alternatif güzergahları kullanmaları ve trafik işaretlerine dikkat etmeleri istendi.

Aydın'ın Çine ilçesinde devam eden üstyapı çalışmaları nedeniyle bir yolun bölümü geçici olarak araç trafiğine kapatılacak. Çalışmalar süresince ulaşım kontrollü olarak sağlanacak.

Şevketiye Mahallesi'nde Mehmet Yavaş Caddesi, Nuri Güngör Caddesi ve 270. Sokak'ın birleşim noktasında sürdürülen üstyapı çalışmaları ulaşımda geçici düzenlemeyi beraberinde getirdi. Çalışmalar kapsamında yolun bir bölümünün araç trafiğine kapatılacağı, ulaşımın ise kontrollü şekilde devam edeceği bildirildi. Sürücülerin bölgede herhangi bir ulaşım aksaklığı yaşamamaları için alternatif güzergahları kullanmaları istendi. Çalışmalar süresince sürücülerin trafik işaret ve yönlendirmelerine dikkat etmeleri gerektiği belirtildi. Yetkililer, çalışma nedeniyle oluşabilecek geçici ulaşım düzenlemesi konusunda sürücülerin anlayış göstermelerini istedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kıvanç Tatlıtuğ Boğaz'da balık tutarken görüntülendi

Ünlü oyuncuyu Boğaz'da görenler telefonuna sarıldı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uşak'ta ışık yeşile döndü, harekete geçen tır 74 yaşındaki yayayı hayattan kopardı! Kaza anı kamerada

Işık yeşile döndü, tır harekete geçti! Yaşlı adam kurtarılamadı
Fon soruşturmasında 5 kişi daha tutuklandı, sayı 56'ya yükseldi

Milyarlık fon soruşturması giderek büyüyor! Sayı yine arttı
Montella'dan protestolar için açıklama: Yuhalanmayı ve ıslıklanmayı hak ettik

Protestolar için olay yanıt: Yuhalanmayı ve ıslıklanmayı...
Derya Uluğ'dan düğün öncesi radikal değişiklik! Uzun saçlarına veda etti

Bu halini unutun! Derya Uluğ imajını tamamen değiştirdi
A Milli Takım'a alınmayan yıldız, koca ülkeyi sallıyor! Taraftarlar nasıl çıldırmasın

A Milli Takım'a almadığı yıldız koca ülkeyi sallıyor
Bakan Çiftçi’den fon soruşturması mesajı: Kirli elleri mutlaka kırarız

Bakan Çiftçi’den fon krizi ile ilgili çok net mesaj: O elleri kırarız
Görüşmeler başlıyor! Inter'den Hakan Çalhanoğlu hamlesi

Hakan Çalhanoğlu ile görüşmelere başlıyorlar!