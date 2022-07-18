Aydın Büyükşehir, Karacasu'da 2 vatandaşa umut oldu - Haberler

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Aydın Büyükşehir, Karacasu'da 2 vatandaşa umut oldu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Aydın Büyükşehir, Karacasu'da 2 vatandaşa umut oldu

Aydın Büyükşehir Belediyesi, engelli vatandaşların günlük yaşamlarını kolaylaştırmak ve daha kaliteli bir yaşam sürmelerini sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, engelli vatandaşların günlük yaşamlarını kolaylaştırmak ve daha kaliteli bir yaşam sürmelerini sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Aydın'ın Karacasu ilçesinde yaşayan engelli iki vatandaşın ailesi, Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden tekerlekli sandalye talebinde bulundu. Vatandaşların istek ve taleplerine kayıtsız kalmayıp çözüm üreten Aydın Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, iki vatandaşın da ihtiyacını karşıladı. Kısa sürede temin edilen tekerlekli sandalyeler, Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkan vekili Barış Altıntaş, CHP Karacasu İlçe Kadın Kolları Başkanı Pınar Üvez ve AYBA ekipleri tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara evlerinde teslim edildi.

Tekerlekli sandalyelerini teslim alan aileler, büyük bir mutluluk yaşarken, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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