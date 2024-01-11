Aydın Büyükşehir Belediyesi Ücretsiz KPSS Kursu Düzenliyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi, eğitimde fırsat eşitliğine yönelik sürdürdüğü çalışmalar kapsamında 100. Yıl Gençlik ve Kültür Merkezi'nde ücretsiz Kamu Personeli Seçme Sınavı ( Kpss ) hazırlık kursu düzenliyor.

Hafta içi her gün düzenlenen kursta öğrenciler, sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki ayrı grupta eğitim alabiliyorlar. Kurslarda adaylar, Türkçe, matematik, tarih, coğrafya ve vatandaşlık alanlarında eğitim alırken, soru çözme tekniklerinin yanı sıra sınav esnasında dikkat etmeleri gereken durumlar hakkında da bilgilendiriliyor. Ayrıca, kurs süreci boyunca her ay deneme sınavları düzenleniyor. Bu sınavlar, öğrencilerin performanslarını değerlendirmelerine yardımcı olurken, eksikliklerini belirlemelerine de olanak tanıyor.

ÖĞRENCİLER, BÜYÜKŞEHİR'İN DESTEĞİNDEN MEMNUN

Kurstan yararlanan öğrenciler, memnuniyetlerini şu sözlerle dile getirdi:

-Merve Moradoğlu: "Harika bir eğitim veriliyor. Özellikle günde dört saat olması benim için çok iyi. Deneme sınavları ise kendimizi geliştirmek adına çok katkı sağlıyor. KPSS kursları yüksek meblağlarda. Burada ise herkes ücretsiz bir şekilde eğitim alabiliyor. Bu yüzden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na çok teşekkür ediyorum."

- Onur Alp Erdaş: "Öğretmenler bizlere değer veriyor. Eğitimin ücretsiz olması ise benim için en önemli avantajlardan bir tanesi. Bu hizmetten dolayı Özlem başkanımıza teşekkür ediyorum."

-Mertcan Özkaya: "Hafta içi vaktim olduğu için bu kursu değerlendirmek istedim. O yüzden burayı seçtim. Çok severek geliyorum. Özellikle matematik için geliyorum. Gelişme gösterdiğimi düşünüyorum. Keşke her şehirde böyle hizmet olsa. Benim yaşadığım şehirde böyle bir şey yok. Eğitmenler çok kaliteli. Özlem başkanımıza bu hizmet için çok teşekkür ediyorum."