Aydın Büyükşehir Belediyesi Sahilleri Temizledi

Aydın Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, sorumluluk alanındaki sahillerde ve otogarlarda temizlik yaptı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Ramazan Bayramı tatilinin gelmesiyle birlikte sahillere gelmeye başlayan yerli ve yabancı turistlerin temiz ortamda denize girmeleri için çalışmalarını sürdürüyor. Sahillerde yapılan temizlik çalışmalarında toplanan atıklar ise bertaraf sahalarına taşınıyor. Özel araçlar ve personel tarafından yapılan çalışmalarda sahillerdeki kumlar temizlendi ve tatile uygun hale getirildi.

Diğer taraftan bayram tatiliyle birlikte yoğunlaşmaya başlayan otogarlarda da temizlik yapıldı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin 24 saat esasına göre çalışarak çevreyi temiz tuttuğunu belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, vatandaşları çevreyi korumak için duyarlı olmaya çağırdı.