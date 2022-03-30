Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin yapı malzemeleri laboratuvarı TÜRKAK'tan akreditasyon belgesi aldı - Haberler

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Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin yapı malzemeleri laboratuvarı TÜRKAK'tan akreditasyon belgesi aldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin yapı malzemeleri laboratuvarı TÜRKAK'tan akreditasyon belgesi aldı

Aydın Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde kurulan Yapı Malzemeleri Laboratuvarı;

AYDIN (İHA) - Aydın Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde kurulan Yapı Malzemeleri Laboratuvarı; teknik yeterliliğin güvenilir bir göstergesi olarak hem ulusal hem de uluslararası saygınlığı ifade eden ve yeterliliğinin resmi olarak tanınmasını sağlayan akreditasyonunu, Türk Akreditasyon Kurumu'ndan (TÜRKAK) aldı.

Son teknoloji ile donatılan Yapı Malzemeleri Laboratuvarı, TÜRKAK'ın uluslararası standartları esas alarak gerçekleştirdiği denetimleri başarı ile tamamladı. Yapı Malzemeleri Laboratuvarı, denetimlerin ardından gerçekleşen değerlendirme sürecinin ardından, TÜRKAK'ın resmi web sitesindeki akredite kuruluşlar arasındaki yerini aldı.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun talimatları ile kurulan laboratuvar; doğru malzemelerle, iyi dizayn edilmiş yapılar oluşması için, kent genelindeki inşaat projelerinde kullanılan malzemelerin ulusal ve uluslararası standartlara uygunluğunu kontrol ediyor. Beton, çelik ve yapı malzemeleri ile ilgili deneylerin yapıldığı laboratuvarda, riskli binaların muayenesi, karot numuneleri ile beton dayanım sınıflarının belirlenmesi, donatı tespit (röntgen) cihazı ile taşıyıcı sistemin çelik donatı yapısı ve binaların taşıyıcı sistem analiz deneyleri de yapılıyor. - AYDIN

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin yapı malzemeleri laboratuvarı TÜRKAK'tan akreditasyon belgesi aldı

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin yapı malzemeleri laboratuvarı TÜRKAK'tan akreditasyon belgesi aldı

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin yapı malzemeleri laboratuvarı TÜRKAK'tan akreditasyon belgesi aldı

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin yapı malzemeleri laboratuvarı TÜRKAK'tan akreditasyon belgesi aldı

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin yapı malzemeleri laboratuvarı TÜRKAK'tan akreditasyon belgesi aldı

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, Türk Akreditasyon Kurumu, Büyükşehir Belediyesi, Aydın, Yerel, Haberler

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