Aydın Büyükşehir'den &quot;Ege'den Anadolu'ya&quot; Konseri - Haberler

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Aydın Büyükşehir'den "Ege'den Anadolu'ya" Konseri

ANKA - Emel Türegün - Yerel
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Aydın Büyükşehir'den 'Ege'den Anadolu'ya' Konseri

Aydın Büyükşehir Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu, Anadolu'nun birçok yöresinden türkülerin seslendirildiği "Ege'den Anadolu'ya" konseri düzenledi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu, Anadolu'nun birçok yöresinden türkülerin seslendirildiği "Ege'den Anadolu'ya" konseri düzenledi.

Şükran Güngör-Yıldız Kenter Kültür Merkezi ve Tiyatro Salonu'nda gerçekleştirilen konseri Şef Özcan Yılmaz yönetti.

İki bölüm halinde düzenlenen konserde, "Mavilim Mavişelim", "İp Attım Ucu Kaldı", "Dam Başında Oturur", "Aman Aman Elmalı" gibi çeşitli yörelerden birbirinden değerli 28 eser seslendirildi. Konserin son şarkısı olan "Şu Dalmadan Geçtin mi" eserini ise seyirciler seslendirdi.

Koronun ve koro üyelerinin seslendirdiği türküler seyircilerden büyük alkış aldı.

Seyirciler etkinliğin düzenlenmesinden ve sanata verdiği desteklerden dolayı Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.

ANKA / Emel Türegün - Yerel

Yerel, Haberler

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