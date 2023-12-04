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Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu Engelli Vatandaşlarla Dayanışma Yemeğinde Buluştu

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Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen dayanışma yemeğinde Aydınlı engelli vatandaşlarla bir araya geldi. Çerçioğlu, engelleri ortadan kaldırmak için çalışmaya devam ettiklerini vurguladı.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen dayanışma yemeğinde Aydınlı engelli vatandaşlarla bir araya geldi. Çerçioğlu, göreve geldikleri ilk günden bu yana, "Hayatı paylaşmak için engel yok" dediklerini hatırlattı. Çerçioğlu, engelleri ortadan kaldırmak için çalışmaya devam ettiklerinin altını çizdi.

Yemekte bir konuşma yapan Altı Nokta Körler Derneği Aydın Şube Başkanı Bayram Özen, "Yüzde 40 ila yüzde 69 çalışmayan bir engellinin aldığı maaş 1.811 TL'dir. Yüzde 70 ve üzeri bir engelli vatandaşın aldığı maaş ise 2 bin 874 TL'dir. Yani bu vatandaşımız günlük 74 lirayla geçinmek zorunda. Reçetelerimize tekerlekli sandalye, beyaz baston, işitme cihazı yazıldığında bunun çok cüzi bir rakamı karşılanıyor. Biz Aydın'da yaşayan engelliler olarak ise çok şanslıyız, çünkü bize her zaman destek olan Özlem başkanımız var" dedi.

Özen, "Göreve geldiği ilk günden bu yana yanımızda olan Başkanımız Özlem Çerçioğlu'na çok teşekkür ediyoruz. Başkanımız 'Engellilerin annesi' olduğunu her fırsatta gösteriyor" ifadelerini kullandı. Özen Aydın Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Engelli Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nın da hayatlarını kolaylaştırdığını hatırlatıp Çerçioğlu'na teşekkür etti.

Aydın'ın dört bir tarafından yemeğe katılan engelli vatandaşlar ise her yıl olduğu gibi bu yıl da kendilerini bir araya getiren Çerçioğlu'na teşekkür etti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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