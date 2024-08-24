Aydın Bozdoğan İlçe Kaymakamı Yangın Bölgelerinde İncelemelerde Bulundu

Aydın Bozdoğan İlçe Kaymakamı Fahrettin Fazıl Ata, Alhisar Mahallesi'nde başlayıp çevre mahallelere de zarar veren orman yangınlarının ardından, yangından etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu. Kaymakam Ata, Hışımlar ve Güre Mahalleleri'ni ziyaret ederek yangın sonrası durumu yerinde değerlendirdi.

Ziyareti sırasında mahalle sakinleriyle bir araya gelen Kaymakam Ata, yaşanan felaketten duyduğu üzüntüyü dile getirdi ve vatandaşların ihtiyaçları hakkında bilgi aldı. Yangının etkilediği alanlarda yapılan incelemeler sonucunda, mahallelerde oluşan hasarın tespiti ve yangın sonrası yapılacak iyileştirme çalışmaları konusunda vatandaşlarla görüş alışverişinde bulundu. Kaymakam Fahrettin Fazıl Ata, yangınların söndürülmesinde görev alan tüm ekiplere ve yangın sırasında destek veren vatandaşlara teşekkür ederek, devletin yangından etkilenen vatandaşların yanında olduğunu ve gereken desteğin sağlanacağını belirtti. Vatandaşlar da Kaymakam Ata'ya ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. - AYDIN