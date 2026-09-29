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Aydın Bozdoğan'da Kaymakam Sözen, Haydere İlkokulu ve Ortaokulu'nu ziyaret etti

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Aydın Bozdoğan'da Kaymakam Sözen, Haydere İlkokulu ve Ortaokulu'nu ziyaret etti
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Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde Kaymakam Hüseyin Şamil Sözen, Haydere İlkokulu ve Ortaokulu'nu ziyaret etti. Sözen, okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrencilerle görüşerek eğitim faaliyetleri ve öğrencilerin ihtiyaçları hakkında bilgi aldı.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde Kaymakam Hüseyin Şamil Sözen, Haydere İlkokulu ve Ortaokulu'nu ziyaret ederek okulların genel durumu, eğitim-öğretim faaliyetleri ve öğrencilerin ihtiyaçları hakkında bilgi aldı.

Bozdoğan Kaymakamı Hüseyin Şamil Sözen, ilçedeki eğitim kurumlarına yönelik ziyaretleri kapsamında Haydere İlkokulu ve Ortaokulu'nda incelemelerde bulundu. Gerçekleştirilen ziyarette okul yöneticileriyle bir araya gelen Sözen, okulların mevcut durumu ve eğitim faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Okul yöneticileri tarafından eğitim-öğretim süreçleri, öğrencilerin genel durumu ve okullarda yürütülen çalışmalar hakkında Kaymakam Sözen'e bilgi verildi. Görüşmede öğrencilerin ihtiyaçları ve eğitim ortamlarının geliştirilmesine yönelik değerlendirmeler de ele alındı. Ziyaret sırasında öğretmenlerle de bir araya gelen Sözen, eğitim faaliyetleri ve öğrencilerin gelişim süreçleri hakkında sohbet etti. Öğretmenlerin görüş ve değerlendirmelerini dinleyen Sözen, eğitim camiasının sahadaki çalışmalarına ilişkin bilgi aldı.

Kaymakam Sözen daha sonra öğrencilerle bir araya gelerek onlarla sohbet etti. Öğrencilerin eğitim hayatları, okulda gerçekleştirdikleri çalışmalar ve günlük yaşamları hakkında sohbet eden Sözen, öğrencilerin taleplerini de dinledi. Haydere İlkokulu ve Ortaokulu'ndaki temasların ardından okulun genel durumu ve öğrencilerin ihtiyaçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Sözen, eğitim alanındaki çalışmaların yerinde takip edilmesinin önemine dikkat çekti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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