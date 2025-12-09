Haberler

Bozdoğan'da ilçe tarım ve jandarmadan yol denetimi

Bozdoğan'da ilçe tarım ve jandarmadan yol denetimi

Bozdoğan ilçesinde tarım ve jandarma personelleri, hayvan hareketlerini kontrol etmek amacıyla yol denetimleri yapıyor. Denetimlerin ilçe genelinde düzenli olarak sürdürüleceği bildirildi.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde ilçe tarım ve jandarma personelleri tarafından yol kontrolleri devam ediyor.

Bozdoğan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, " İlçemizde hayvan hareketlerinin kontrolüne ilişkin yol kontrol denetimleri Hayvan Sağlığı ve Jandarma ekiplerimizle birlikte koordineli olarak yürütülmektedir" denildi.

Denetimlerin belli aralıklarla ilçe genelinde sürdürüleceği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
