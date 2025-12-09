Bozdoğan'da ilçe tarım ve jandarmadan yol denetimi

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde ilçe tarım ve jandarma personelleri tarafından yol kontrolleri devam ediyor.

Bozdoğan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, " İlçemizde hayvan hareketlerinin kontrolüne ilişkin yol kontrol denetimleri Hayvan Sağlığı ve Jandarma ekiplerimizle birlikte koordineli olarak yürütülmektedir" denildi.

Denetimlerin belli aralıklarla ilçe genelinde sürdürüleceği öğrenildi. - AYDIN