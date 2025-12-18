EPDAK tarafından ADÜ Ebelik Eğitim Programı incelendi

Akreditasyon süreci kapsamında Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümünü değerlendirmek üzere ADÜ'yü ziyaret eden Ebelik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (EPDAK) Değerlendirme Ekibi, Rektörlük Senato Salonu'nda çıkış bildirimini sundu.

Toplantı öncesinde ADÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent, EPDAK heyetini makamında ağırladı. Görüşmede; Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Cemal İyem, Prof. Dr. Erkan Salan ve Prof. Dr. Cengiz Özarslan, Genel Sekreter V. Prof. Dr. Bertan Akyol ile Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı V. Prof. Dr. Ayden Çoban da hazır bulundu. Ziyarette konuşan Rektör Prof. Dr. Bülent Kent, ADÜ'nün araştırma üniversitesi vizyonu doğrultusunda kalite güvencesi süreçlerine büyük önem verdiklerini belirterek, akreditasyon çalışmalarının eğitim öğretim kalitesinin artırılmasına ve kurumsal gelişime önemli katkılar sunduğunu ifade etti. Rektörlük Senato Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda EPDAK Değerlendirme Ekibi, Ebelik Bölümüne ilişkin değerlendirme süreci kapsamında elde edilen gözlem ve önerilerini paylaşarak programın güçlü yönleri ile gelişime açık alanlarına dair değerlendirmelerini aktardı. - AYDIN