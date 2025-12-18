Haberler

EPDAK tarafından ADÜ Ebelik Eğitim Programı incelendi

EPDAK tarafından ADÜ Ebelik Eğitim Programı incelendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ADÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü, Ebelik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (EPDAK) tarafından akreditasyon süreci kapsamında değerlendirildi. Rektör Prof. Dr. Bülent Kent, akreditasyon çalışmalarının eğitim kalitesine katkısını vurguladı.

Akreditasyon süreci kapsamında Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümünü değerlendirmek üzere ADÜ'yü ziyaret eden Ebelik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (EPDAK) Değerlendirme Ekibi, Rektörlük Senato Salonu'nda çıkış bildirimini sundu.

Toplantı öncesinde ADÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent, EPDAK heyetini makamında ağırladı. Görüşmede; Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Cemal İyem, Prof. Dr. Erkan Salan ve Prof. Dr. Cengiz Özarslan, Genel Sekreter V. Prof. Dr. Bertan Akyol ile Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı V. Prof. Dr. Ayden Çoban da hazır bulundu. Ziyarette konuşan Rektör Prof. Dr. Bülent Kent, ADÜ'nün araştırma üniversitesi vizyonu doğrultusunda kalite güvencesi süreçlerine büyük önem verdiklerini belirterek, akreditasyon çalışmalarının eğitim öğretim kalitesinin artırılmasına ve kurumsal gelişime önemli katkılar sunduğunu ifade etti. Rektörlük Senato Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda EPDAK Değerlendirme Ekibi, Ebelik Bölümüne ilişkin değerlendirme süreci kapsamında elde edilen gözlem ve önerilerini paylaşarak programın güçlü yönleri ile gelişime açık alanlarına dair değerlendirmelerini aktardı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
10 ünlüye uyuşturucu operasyonu! Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak gözaltına alındı

10 ünlüye operasyon! Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak gözaltında
Gain Medya soruşturması derinleşiyor! Sunucu Okan Karacan gözaltına alındı

Ünlü sunucu Okan Karacan gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mourinho Fenerbahçe'den eski futbolcusunu Benfica'ya istiyor

Fenerbahçe'nin kadro dışı bıraktığı yıldızı istiyor
Japon kadın yapay zeka karakteri ile evlendi, gelinlik giyip düğün yaptı

123 milyonluk ülkede insan bile olmayan kişiyle evlendi
Arabeskin sevilen ismi Cansever'den kötü haber! Son halini paylaştı, dua istedi

Arabeskin sevilen isminden kötü haber! Son halini paylaştı, dua istedi
Bahis soruşturmasında 14 futbolcusunu kaybeden Afyonspor'da kara bulutlar hakim

14 eksikle sahaya çıktılar, 90 dakikada kabusu yaşadılar
Mourinho Fenerbahçe'den eski futbolcusunu Benfica'ya istiyor

Fenerbahçe'nin kadro dışı bıraktığı yıldızı istiyor
Asgari ücrette ikinci toplantı bugün saat 14.00'te! İşte masadaki zam senaryoları

Nefesler tutuldu! Milyonların kaderini belirleyecek toplantı bugün
Ak Parti Milletvekili Galip Ensarioğlu'ndan Leyla Zana'ya yönelik tezahüratlara tepki

Bursasporluların attığı slogana Ak Partili vekilden sert tepki
İsrail ile Mısır arasında 35 milyar dolarlık doğal gaz anlaşması

İsrail, tarihinin en büyük gaz anlaşmasını Arap ülkesiyle yaptı
Film gibi kovalamaca! Polis, 'dur' ihtarına uymayan kamyoneti böyle durdurdu

Film gibi kovalamaca! Polis, ihtara uymayan kamyoneti böyle durdurdu
20 kilo verdi! Tanju Özcan hastalığına dair ilk kez konuştu

Değişimi korkuttu! 20 kilo veren belediye başkanı hastalığını açıkladı
Futbolcu Uğurcan Bekçi silahlı saldırıya uğradı! Durumu ağır

Futbolcu yol ortasında vuruldu, durumu ağır
Lübnanlı iş insanını 300 bin dolar dolandıran 4 şüpheli Bursa'da yakalandı

Gazze'ye et göndermek isteyen işadamını pişman ettiler
Milyonlarca memur ve emekliye çifte zam müjdesi

Milyonlarca memur ve emekliye çifte zam müjdesi
title