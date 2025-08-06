Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Araştırma Üniversitesi Olma Hedefinde Yatırımlara Devam Ediyor

Araştırma üniversitesi olma yolunda hayata geçirdiği fiziki ve teknik yatırımlarla eğitim, araştırma kalitesini artırdıklarına dikkat çeken Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent; "Araştırma üniversitesi vizyonumuzun güçlü bir paydaşı olan bu yatırımlar önümüzdeki dönemde de aynı kararlılıkla devam edecektir" dedi.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ), araştırma üniversitesi olma hedefi doğrultusunda eğitim, araştırma ve yaşam alanlarına yönelik yatırımlarını sürdürüyor. Üniversite bünyesinde faaliyet gösteren İktisadi İşletme Müdürlüğü, mali yapısını güçlendirdikten sonra öğrenci, akademik ve idari personel ile ziyaretçilere yönelik birçok kalıcı projeye imza attı. Yapılan yatırımlar kapsamında Didim Sosyal Tesisleri'nin çatı ve teknik altyapısı yenilenerek, geçmişte özellikle kış aylarında yaşanan su sızıntıları nedeniyle oluşan onarım maliyetlerinin önüne geçildi. Ayrıca tesis içindeki televizyonlar modern cihazlarla değiştirildi ve kullanıcı konforu artırıldı. Hastane bölgesinde yer alan, geniş oturma alanına sahip İbn-i Sina Kafeteryası da tamamlanarak hizmet vermeye başlarken, günlük ortalama 6 bin kişiye hizmet veren kafeterya hasta, hasta yakını ve sağlık personeli için konforlu bir dinlenme alanı sunarak, işletme açısından da yüksek verimlilik sağladı. Mevcut acil kantin yetersiz kaldığı için, yeni ve modern bir acil kafeterya inşaatına başlandı. 24 saat açık olacak bu tesis, özellikle hasta yakınları ve sağlık çalışanlarının ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyor. Ayrıca kantinlerde barkotlu satış sistemine geçilerek denetim kolaylaştırıldı ve usulsüzlüklerin önüne geçildi. Kamera güvenlik sistemleri kuruldu, personel takibi için PDKS yazılımı devreye alındı. Aynı zamanda ekipman yenilemeleri, reklam materyalleri ve kıyafetlerle hem görsel bütünlük hem de hijyen seviyesi iyileştirildi.

Sosyal alanlara katkı sağlandı

Üniversitenin sağlık kampüsü içinde yeni bir otopark alanı oluşturulurken, araç park sorununa kalıcı çözüm getiren projede, kullanıcı dostu insansız ödeme sistemi de devreye alındı. Enstitü binasında meydana gelen çatı hasarları giderildi. Çatı tamamen yenilenerek yapı daha dayanıklı hale getirildi. Çeşitli akademik ve sosyal alanlarda ihtiyaçlara yönelik destekler sağlandı. Sümer Kampüsü yemekhanesine endüstriyel bulaşık makinesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi laboratuvarına set üstü ocak ve laboratuvar fanları, meslek yüksekokulu bölgesine çöp kovaları, kampüs genelinde yeni kamelyalar ile sosyal alanlara katkı sağlandı. Ayrıca, çeşitli fakülte ve laboratuvarlara sağlanan teknik ekipman desteği, kampüs genelinde sosyal alanların artırılması ve yangın nedeniyle zarar gören alanların yeniden ağaçlandırılması ile fiziki ve çevresel iyileştirmeler bütüncül bir yaklaşımla sürdürüldü. İletişim Fakültesinin akreditasyon süreci kapsamında ihtiyaç duyduğu 10 adet bilgisayar, İktisadi İşletme Müdürlüğü tarafından temin edilerek fakülteye teslim edildi. Söz konusu destek, Üniversitemizin akademik altyapısının güçlendirilmesine yönelik somut adımlarından biri olarak öne çıkıyor.

"Stratejik bir rol üstlenmektedir"

ADÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent, gerçekleştirilen yatırımların üniversite vizyonu açısından taşıdığı öneme dikkat çekerek "Üniversitemizin yaşam kalitesini artıran bu yatırımlar yalnızca fiziki dönüşümlerle sınırlı kalmamakta; aynı zamanda eğitim-öğretim süreçlerinin verimliliğini ve araştırma faaliyetlerinin etkinliğini doğrudan desteklemektedir. Öğrenci ve personel memnuniyetini artırmayı amaçlayan bu çalışmalar, çağdaş üniversite anlayışımızın somut yansımalarıdır. Modern altyapı imkanları, güvenli ve erişilebilir kampüs ortamı ile sürdürülebilir hizmet politikaları çerçevesinde faaliyet gösteren İktisadi İşletmemiz; bilimsel üretkenliğin ve akademik başarının artırılmasında stratejik bir rol üstlenmektedir. Araştırma üniversitesi vizyonumuzun güçlü bir paydaşı olarak, Üniversitemizin ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet gücünü artıracak bu tür yatırımlar önümüzdeki dönemde de aynı kararlılıkla devam edecektir" dedi. - AYDIN