Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Altyapı İyileştirme Çalışmalarına Devam Ediyor

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ), eğitim-öğretim kalitesini artırmak, araştırma ve inovasyon kapasitesini güçlendirmek amacıyla üniversite genelinde sürdürülebilir altyapı iyileştirme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. 'Araştırma Üniversitesi' vizyonu doğrultusunda yürütülen çalışmalar, hem akademik hem de fiziki altyapının modernizasyonunu hedefleyerek, nitelikli eğitim ortamlarının oluşturulmasına katkı sağlıyor.

Yapılan çalışmalar kapsamında; Söke İşletme Fakültesi ve Söke Meslek Yüksekokulu binalarının çatı izolasyonu tamamlanırken, Fen Fakültesinde akreditasyon süreci kapsamında gerekli tadilat ve onarım işlemleri gerçekleştirildi. İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Yabancı Diller Yüksekokulu ve İletişim Fakültesinde boya, duvar onarımı ve laboratuvar düzenlemeleri yapıldı.

Enerji verimliliği ve güvenlik standartlarının artırılması amacıyla, Rektörlük, Mühendislik Fakültesi, Merkez Kütüphane ve Atatürk Kongre Merkezi'nde kompanzasyon sistemleri yenilendi; asansörlerin bakım, halat değişimi ve etiketleme işlemleri tamamlandı. Ayrıca kampüs genelinde yüksek gerilim tesisleri ve trafo bakım çalışmaları yürütülerek elektrik altyapısının güvenli ve kesintisiz hizmet vermesi sağlandı.

Enerji altyapısına yönelik çalışmalar kapsamında; Ziraat Fakültesi, Didim Meslek Yüksekokulu ve Veteriner Fakültesinde trafo ve pano düzenlemeleri, Fen Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Yabancı Diller Yüksekokulu, Rektörlük, Tıp Fakültesi ve Merkez Yemekhane'de iklimlendirme, chiller kart ve fancoil sistemlerinin bakım ve yenileme işlemleri gerçekleştirildi.

Kış dönemi hazırlıkları kapsamında, kampüs genelinde brülör, su yumuşatma ve ısıtma sistemlerinin bakım-onarımı yapıldı. Kuşadası Turizm Fakültesi davlumbaz sistemlerine otomatik yangın söndürme sistemi kurulurken, Güzel Sanatlar Fakültesinde pis su gider hattı tamamen yenilendi. Ayrıca, Merkez Kampüs içerisinde Atatürk Kongre Merkezi'nde yer alan 1600 KVA Trafo Tesisi işletme topraklama güçlendirmesi yapılırken; yüksek gerilim tesislerinde tadilat ve bakım işleri tamamlandı. Fakülte ve meslek yüksekokullarında güvenlik filesi montajı, teras çatı izolasyonu, baca tamiratı, boya ve tesisat tadilatları gerçekleştirildi.

Rektörlük Binası'nda aydınlık polikarbon değişimi yapılırken, çeşitli fakülte, meslek yüksekokulu ve enstitü binalarında hissedilebilir yüzey yapım çalışmalarıyla erişilebilirlik standartları güçlendirildi. Bu kapsamlı çalışmalarla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, çağdaş üniversite anlayışı doğrultusunda fiziki ve teknik altyapısını sürekli yenileyerek, öğrenciler ve akademisyenler için daha güvenli, konforlu ve bilimsel üretkenliği destekleyen bir ortam oluşturmayı hedefliyor.

Yürütülen altyapı çalışmaları hakkında değerlendirmede bulunan Rektörümüz Prof. Dr. Bülent Kent, Üniversitemizin araştırma ve inovasyon kapasitesini artırmaya yönelik yatırımların kararlılıkla sürdüğünü belirterek, "Aydın Adnan Menderes Üniversitesi olarak, 'Araştırma Üniversitesi' vizyonumuz doğrultusunda tüm birimlerimizde hem akademik hem de fiziki altyapıyı güçlendirmeye büyük önem veriyoruz. Eğitim-öğretim faaliyetlerinin verimliliğini artırmak, araştırma ekosistemimizi daha sürdürülebilir hale getirmek ve öğrencilerimize en iyi imkanları sunmak için Üniversitemizin her köşesinde titizlikle çalışmalar yürütüyoruz. Bu yatırımlar yalnızca fiziksel yenilemeler değil, aynı zamanda Üniversitemizin bilimsel üretim kapasitesini artıracak uzun vadeli bir stratejik dönüşümün parçasıdır. Üniversitemizi geleceğe güçlü adımlarla taşımak için çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz" dedi. - AYDIN