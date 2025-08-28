Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, 2025-2026 Akademik Yılı İçin Tercih Edilen Üniversiteler Arasında

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ), 2025-2026 akademik yılı için tercih edilen üniversiteler arasında yer aldı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre üniversitenin genel yerleşme oranı yüzde 99,83 olarak gerçekleşti. Ön lisans programlarında yüzde 99,90, lisans programlarında ise yüzde 99,76 doluluk kaydedildi.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi 21 fakülte, 3 enstitü, 1 devlet konservatuvarı, 1 yüksekokul, 19 meslek yüksekokulu ve 32 uygulama-araştırma merkeziyle, güçlü akademik kadrosu ve çağdaş eğitim altyapısı ile öğrencilerine geleceğin ihtiyaçlarına uygun nitelikli eğitim sunmayı sürdürüyor. ADÜ, yükselen başarı grafiği, yeni açılan programları ve güçlü akademik yapısıyla, Türkiye'nin geleceğine yön verecek donanımlı bireyler yetiştirme misyonunu kararlılıkla sürdürmeye devam ediyor.

Yeni eğitim programlarıyla akademik yapısını da güçlendiren ADÜ, Aydın Meslek Yüksekokulu'nda Yapay Zeka Operatörlüğü, Söke Meslek Yüksekokulu'nda ise Kurumsal Bilişim Uzmanlığı programlarını 2025-2026 akademik yılında ilk kez öğrenci kabul edecek. ADÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent, üniversitenin başarısının her geçen yıl arttığını vurgulayarak, "Lisans programlarımızda yüzde 99,76, ön lisans programlarımızda yüzde 99,90 yerleşme oranı ile önemli bir başarıya imza attık. Bu başarı, akademik kadromuz ve öğrencilerimizin ortak emeğinin göstergesidir. Hedefimiz, başarı çıtasını her yıl daha da yükseltmektir" dedi.