Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, 2025-2026 Akademik Yılı İçin Tercih Edilen Üniversiteler Arasında

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, 2025-2026 Akademik Yılı İçin Tercih Edilen Üniversiteler Arasında
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, 2025-2026 akademik yılı için yüksek yerleşme oranları ile dikkat çekiyor. Rektör Prof. Dr. Bülent Kent, üniversitenin akademik başarısını ve yeni programlarını duyurdu.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ), 2025-2026 akademik yılı için tercih edilen üniversiteler arasında yer aldı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre üniversitenin genel yerleşme oranı yüzde 99,83 olarak gerçekleşti. Ön lisans programlarında yüzde 99,90, lisans programlarında ise yüzde 99,76 doluluk kaydedildi.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi 21 fakülte, 3 enstitü, 1 devlet konservatuvarı, 1 yüksekokul, 19 meslek yüksekokulu ve 32 uygulama-araştırma merkeziyle, güçlü akademik kadrosu ve çağdaş eğitim altyapısı ile öğrencilerine geleceğin ihtiyaçlarına uygun nitelikli eğitim sunmayı sürdürüyor. ADÜ, yükselen başarı grafiği, yeni açılan programları ve güçlü akademik yapısıyla, Türkiye'nin geleceğine yön verecek donanımlı bireyler yetiştirme misyonunu kararlılıkla sürdürmeye devam ediyor.

Yeni eğitim programlarıyla akademik yapısını da güçlendiren ADÜ, Aydın Meslek Yüksekokulu'nda Yapay Zeka Operatörlüğü, Söke Meslek Yüksekokulu'nda ise Kurumsal Bilişim Uzmanlığı programlarını 2025-2026 akademik yılında ilk kez öğrenci kabul edecek. ADÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent, üniversitenin başarısının her geçen yıl arttığını vurgulayarak, "Lisans programlarımızda yüzde 99,76, ön lisans programlarımızda yüzde 99,90 yerleşme oranı ile önemli bir başarıya imza attık. Bu başarı, akademik kadromuz ve öğrencilerimizin ortak emeğinin göstergesidir. Hedefimiz, başarı çıtasını her yıl daha da yükseltmektir" dedi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Komisyonda söz alan Bülent Arınç'tan çok konuşulacak 'Öcalan' ve 'Genel af' çıkışı

Arınç'tan komisyona damga vuran "Öcalan" ve "Genel af" çıkışı
MHRS'de yeni dönem başlıyor! Üniversite hastaneleri de dahil edildi

Bakan Memişoğlu duyurdu! Hastane randevularında yeni dönem başlıyor
Soylu: Özel hakkında Anayasa'yı açık ihlalden dolayı gereği yapılmalıdır

Soylu sessizliğini Özel için bozdu: Bir an önce gereğini yapın
Yarım asırlık şirkette skandal! Personelden milyonluk vurgun

Türkiye'nin yarım asırlık şirketinde milyonluk vurgun
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aileleri kara kara düşündüren yurt ve ev fiyatları! 58 bin TL isteyen bile var

Aileleri kara kara düşündüren fiyatlar! 58 bin TL isteyen bile var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.