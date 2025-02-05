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Aydın'a şehit ateşi düştü
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Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada şehit olan Piyade Komando Binbaşı Murat Kemal Yetişen'in Aydın'ın Efeler ilçesindeki ailesine acı haber ulaştı.

Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada şehit olan Piyade Komando Binbaşı Murat Kemal Yetişen'in Aydın'ın Efeler ilçesindeki ailesine acı haber ulaştı.

Aydınlı Piyade Komando Binbaşı Murat Kemal Yetişen (43), Kuzey Irak'ta Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada şehit oldu. Acı haber şehidin Efeler ilçesindeki ailesine Aydın Valisi Mehmet Yüce tarafından verildi. Şehidin evine Türk bayrağı asıldı. Şehidin naaşı, yarın ikindi namazını müteakip Aydın Bey Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Kemer Mezarlığına defnedilecek. Şehidin evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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