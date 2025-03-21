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Aydilge, 'Yaren Leylek' Filminin Başrolüne Ziyaret Gerçekleştirdi

Aydilge, 'Yaren Leylek' Filminin Başrolüne Ziyaret Gerçekleştirdi
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Aydilge, 'Yaren Leylek' filminin şarkılarını seslendirmek üzere Bursa'nın Karacabey ilçesinde balıkçı Adem Yılmaz ve Yaren Leylek'i ziyaret etti. 14 yıl süren dostluklarıyla tanınan ikilinin hikayesi filme uyarlandı.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde, balıkçı Adem amca ile Yaren Leylek'in dostluğunun konu olduğu filmin şarkılarını seslendiren Aydilge, Adem Yılmaz ve Yaren Leylek'i ziyaret etti.

Türkiye'nin tek Avrupa Leylek Köyleri Birliği üyesi olan Bursa'nın Karacabey ilçesine bağlı Eskikaraağaç köyünde balıkçı Adem Yılmaz ile Yaren Leylek'in 14 yıl süren dostluğu, dünya çapımda ilgiyle takip edilen hikayeye dönüştü. Filmlere konu olan hikayenin senaryosunu Arzu Yurtseven'in yazdığı, yönetmenliğini Onur Uzun'un yaptığı ve 4 Ekim 2024'te vizyona giren 'Yaren Leylek' filminin şarkılarını seslendiren Aydilge, eşi Utku Barış Andaç ile Adem Yılmaz ve Yaren Leylek'i ziyaret etti. Doğa ve Yaban Hayatı Fotoğrafçısı Alper Tüydeş, ziyaret sırasında çekilen fotoğrafları sosyal medya hesabında paylaştı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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