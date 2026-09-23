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Avustralyalı bisiklet gezgini Samsun Vezirköprü'de emekli imamın evinde misafir oldu

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Avustralyalı bisiklet gezgini Samsun Vezirköprü'de emekli imamın evinde misafir oldu
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Avustralya'nın Brisbane kentinden dünya turuna çıkan 30 yaşındaki bisiklet gezgini Patrick Kelly, Samsun'un Vezirköprü ilçesine ulaştı. İlçede emekli imam Mecit Akbaş'ın evinde misafir edilen Kelly, Türk misafirperverliğine hayran kaldığını belirterek 'Siz inanılmazsınız' dedi.

Avustralya'nın Brisbane şehrinden yola çıkan 30 yaşındaki bisiklet gezgini Patrick Kelly, dünya turu kapsamında Samsun'un Vezirköprü ilçesine ulaştı. Burada emekli bir imam tarafından evinde misafir edilen Kelly, Türklere olan hayranlığını şu sözlerle dile getirdi: "Siz inanılmazsınız"

Avustralya'dan hava yolu ile Fransa'ya gelerek, bisikleti ile buradan başladığı yolculuğuna Avrupa ülkeleri ve Yunanistan üzerinden devam eden Kelly, Türkiye rotasına İstanbul'dan start verdi. Kastamonu üzerinden, Samsun'un Vezirköprü ilçesine ulaşan Avustralyalı gezgin, ilk geceyi Vezirsuyu Tabiat Parkı'nda geçirdikten sonra ilçe merkezinde İstanbul Esenler Merkez Camii emekli imamlarından Mecit Akbaş'ın evine misafir oldu. Türk insanının misafirperverliğine hayran kaldığını belirten Kelly, Vezirköprü Şirinler Taraftar Grubu Başkanı Mehmet Şahin'in Samsun Spor forması jestiyle de büyük mutluluk yaşadı.

"Siz inanılmazsınız"

Minimalist bir yaşamla temel ihtiyaçlarını bisikletinde taşıyan ve günde ortalama 80 kilometre pedallayan Patrick Kelly,

"Türkiye'deki insanlar gerçekten inanılmaz, burayı çok sevdim ve çok mutlu oldum. Toplam 3 ay sürecek bu bisiklet turum yaklaşık 5 bin kilometreyi bulacak. Şimdi buradan Amasya, Trabzon, Van ve Hakkari'ye doğru pedal çevireceğim" dedi.

"Evimizde misafir etmekten mutluluk duyduk"

Kelly'yi evinde ağırlayan emekli imam Mecit Akbaş ise "Sokakta karşılaştığımızda yorgun olduğunu fark ettim ve evime davet ettim. Geceyi bizde geçirdi, sabah birlikte kahvaltımızı yaptık. Uzak bir ülkeden gelen misafirimizi ağırlamaktan ve onu mutlu görmekten biz de çok sevindik" ifadelerini kullandı.

Türkiye genelinde 3 ay boyunca pedal basmayı hedefleyen Kelly, Doğu Anadolu rotasının ardından turunu İstanbul'da tamamlayarak uçakla ülkesine dönmeyi planlıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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