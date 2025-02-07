Brezilya'da facia! Uçak trafikteki araçların üzerine düştü

Uçak kalabalık caddeye düştü! Bölgeden gelen görüntüler korkunç
Merkez Bankası'ndan hükümete açık mektup

Merkez Bankası'ndan hükümete açık mektup
Netanyahu'dan Suudi Arabistan'ı kızdıracak sözler: Filistin devleti orada kurulabilir

Netanyahu'nun önerisi Suudileri küplere bindirecek
Paranın patronuna soruldu: Faiz indirimleri devam edecek mi?

Paranın patronuna soruldu: Faiz indirimleri devam edecek mi?

Avustralya'da Bir Bahçede 102 Zehirli Yılan Bulundu

Avustralya'da Bir Bahçede 102 Zehirli Yılan Bulundu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sidney'de bir evin arka bahçesindeki saman yığınlarında 102 zehirli yılan bulundu. Evin sahibi, köpeğinin yılan tarafından ısırılmasının ardından durumu ekiplere bildirdi. Sürüngen kurtarma ekibi, toplamda 102 yılanı doğaya bıraktı.

Avustralya'da bir evin arka bahçesindeki saman yığınlarının arasında 102 zehirli yılan bulundu.

Avustralya'nın Sidney kentinde bir evin bahçesinde saman yığınlarının içinden zehirli yılanlar çıktı. Köpeğini bir yılanın ısırmasının ardından bahçesinde birkaç yılan gören ev sahibi, ekiplere ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sürüngen kurtarma ekibi, saman yığınında onlarca yılan buldu. Ekipler yılanları çıkardığı sırada 4 yılan konulduğu torbanın içinde doğurdu. Ekipler, 97'si yeni doğan toplam 102 yılanı doğaya bırakmak üzere bahçeden çıkardı.

Sürüngen kurtarma kurumunun sahibi Cory Kerewaro, yılanların 3 saatte toplanabildiğini ve bulunan kırmızı karınlı kara yılanların zehirli bir yılan türü olduğunu söyledi. Kerewaro, bunun normalde günde 5-15 sürüngen yakalayan ekipler için rekor bir sayı olduğunu belirtti.

Avustralya'da yaygın olarak görülen kırmızı karınlı kara yılanların ısırması nedeniyle bugüne kadar herhangi bir can kaybının kayıtlara geçmediği belirtildi. Yılanların ısırması sonucu ısırılan bölgede şişlik, mide bulantısı ve ishal görülebiliyor. - SİDNEY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

"Kazada öldü" dediler, gerçek bambaşka çıktı
img

Genç keman sanatçısı Laçin Akyol'dan acı haber
img

Trabzonspor'un ezeli rakibine "Evet" dedi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yavaş'ın adaylık tartışmalarıyla ilgili soruya yanıtı basın toplantısına damga vurdu

Tüm kamuoyunun merak ettiği soruya alakasız bir yanıt verdi
16 gündür aranan kayıp iş insanının korkunç sonu! Katil tanıdık çıktı

Kayıp iş insanının korkunç sonu! Katil tanıdık çıktı
İlayda Alişan tesettüre girdi! Seyirciden tam not aldı

İlayda Alişan tesettüre girdi
Garip filminin Fatoş'u Ece Alton'un son hali şoke etti

Garip filminin Fatoş'unun son hali şoke etti
Kahtalı Mıçe, hasta yatağından sevenlerine seslendi: Dualarınızı eksik etmeyin

Hasta yatağından dua istedi
Takımın 5 attığını gören genç başkan harekete geçti

Terim'in yaptıklarını görünce sahaya indi

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.