Evlilik mahremiyete engel değil

Avukat Mustafa Erkulu, evlilikle birlikte mahremiyet ve özel hayatın gizliliğinin ortadan kalktığının söylenemeyeceğini belirterek, "Müşterek konutta bir eşin rızasıyla yapılan işlemler diğer eşin rızası olmadığı sürece hukuka uygun kabul edilmeyecektir" dedi.

Evlilik olsa da eşler arasında özel hayatın gizliliğinin mevcut olduğunu söyleyen Mustafa Erkulu, "Evlilik birliğinin kurulmasıyla birlikte tabii ki müşterek konutta müşterek bir hayata başlanıyor. Bu hayat süresince tabii ki eşler arasında belli şekillerde ortak paydada buluşulan konular oluyor. Ancak eşler arasında mahremiyet ve özel hayatın gizliliğinin tamamen kalktığı söylenemez. Yani evlilik olsa da eşler arasında bir özel hayatın gizliliği mevcuttur. Bu anayasa ve ceza kanunlarında da yaptırım altına alınmıştır, belirtilmiştir. Bu konuyla ilgili şunu söyleyebiliriz. Özellikle evlere kurulan kameralar veya evlerde bir eşin video kaydı alması, fotoğraf çekmesi gibi durumlarda diğer eşin rızası önem taşımakta. Yani müşterek konutta bir eşin rızasıyla yapılan işlemler diğer eşin rızası olmadığı sürece hukuka uygun kabul edilmeyecektir. Özellikle bu duruma dikkat edilmesi gerekmektedir. Çünkü artık sosyal medyada paylaşılan videolarda bir eşin video çektiği diğer eşin de bu videolarda gözüktüğü görülmektedir. Bu durumda diğer eşin rızası da tabii ki aranmalıdır. Çünkü özel hayatın gizliliği bu durumu mecbur, zorunlu kılmaktadır" dedi.

Erkulu, tuzağa çekilmeden toplanan delillerin hukuka uygun kabul edileceğini ve diğer delillerin kabul edilmeyeceğini söyleyerek, "Şöyle yani eşin şikayet etmesi durumunda Türk Ceza Kanunu 134. maddede de belirtildiği üzere özel hayatın gizliliği ve gerektiğinde kişisel verilere kadar gidebilecek, kişisel verilerin hukuka aykırı ifşa edilmesine kadar gidebilecek bir süreç başlayabilir. Bu konuda özellikle şuna dikkat etmek gerekmekte. Bazı durumlarda delil elde etmenin imkansız olması gibi durumlarda eşlerin video kaydı aldığı, özellikle aldatmanın ispatı konusunda, zina konusunda video kayıtları alabildikleri görülmekte. Bu durumda da yani kasıtlı şekilde tuzağa çekerek değil aslında başka türlü delil elde etme imkanı olmaması nedeniyle bu video kayıtlarının alınması durumunda hukuka uygun kabul edilecektir. Diğer türlü sistematik, tuzağa çekercesine yapılan video kayıtları, görüntüler kesinlikle hukuka uygun kabul edilmeyecektir" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı