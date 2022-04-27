Avukat Ahmet Doğu, Türk Hukuk Enstitüsü Bursa Şubesi Başkanı oldu

BURSA (İHA) - Türk Hukuk Enstitüsünün Bursa Şubesi kurucu başkanlığına Avukat Ahmet Doğu getirildi. Yeni göreve gelen Doğu, kurucu yönetim kurulu ile iftarda buluştu. Avukat Ahmet Doğu, enstitüde milli ve manevi hassasiyetlere sahip hukukçuların hukukun üstünlüğü ve adaletin tecellisi için mücadele vereceklerini ifade etti. Türk Hukuk Enstitüsü 1977'de MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in talimatıyla kuruldu.

Geçtiğimiz ay Türk Hukuk Enstitüsünün 24.'ü Şubesi Bursa da açılmıştı.81 ilden Türkiye'nin en seçkin hukukçularının bulunduğu enstitünün üyeleri arasında HSK üyeleri, avukatlar, akademisyenler, mülki idare amirleri ve bürokratlar yer alıyor. Kurucu yönetim kurulu üyeleri Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Cemil Usta'da düzenlenen iftar yemeğinde bir araya geldi. Kurul üyelerin birbiri ile tanıştığı iftar yemeğinde konuşan kurucu başkan Avukat Ahmet Doğu, "Bursa şubesi olarak yargı camiasında Türk milliyetçilerinin her alanda karşılık bulması adına çalışmalar yapılacak. Üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları ile iletişim halinde bulunacağız. Türkiye gündeminde ve Bursa yerelindeki hukuki sorunlara çözüm bulunmasına yönelik çalışmaları sizlerle birlikte yürüteceğiz" dedi.

Türk hukukunun gelişmesine, Türkiye'de hukuk devleti ilkesinin kurum ve kurullarıyla yerleşmesinin önemine değinen Doğu, "Yeni mezun genç hukukçu kardeşlerimizin kariyer planlarına katkı sağlayacak etkinlikleri de hayata geçirmeyi hedefliyoruz" dedi. "Kurucu yönetim kurulumuzun, birleştirici ve kucaklayıcı şuurla hareket ederek Bursa Hukuk camiasına yeni bir soluk getireceğinden kimsenin şüphesi olmasın" diyen Doğu, enstitünün kurucu yönetim kurulu isimlerini açıkladı.

Avukatlardan oluşan kurucu yönetim kurulu; Başkan Ahmet Doğu, Ahat Şanlı, Ahmet Genç, Ayşegül Yılmaz, Baturcan Sağdıç, Bünyamin Aygece, Emre Bozkurt, Engin Kara, Erdinç Sümer, Gülşah Karaduman, Harun Tektaş, İsmail Binali, İsmail Yağlı, Kutluhan Göçüm, Mehmet Yılmaz, Melih Sanan, Oğuz Burak Ağkuş, Sadi Kayabaşı, Suat Köker, Tuğba Şentürk ve Yunus Latifoğlu. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / Yerel