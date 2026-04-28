Avşar, AYESOB adaylığından çekildi

Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AYESOB) Başkanlığı seçimleri öncesinde Aydın Berberler Kuaförler ve Güzellik Salonları Odası Başkanı Serhan Avşar, yaptığı yazılı açıklamayla adaylıktan çekildiğini duyurdu.

3 Mayıs'ta gerçekleşecek olan Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AYESOB) Başkanlığı seçimleri için geri sayım başlarken, Aydın Berberler Kuaförler ve Güzellik Salonları Odası Başkanı Serhan Avşar, adaylıktan çekildiğini duyurdu. Avşar, yaptığı yazılı açıklamada adaylık sürecini büyük bir heyecan ve hizmet aşkıyla başlattığını ancak yapılan istişareler ve gelinen noktada süreci sonlandırma kararı aldığını belirtti. Kararının temelinde uzun vadede daha güçlü bir birliktelik zemini oluşturma düşüncesinin yer aldığını ifade eden Avşar, açıklamasında "Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AYESOB) Başkanlığı için büyük bir heyecan ve hizmet aşkıyla başlattığımız adaylık sürecimizi, yaptığımız istişareler ve gördüğümüz lüzum üzerine bugün itibarıyla sonlandırmış bulunmaktayım. Bu kararımın temelinde, kısa vadeli sonuçlardan ziyade uzun vadede daha güçlü bir birliktelik zemini oluşturma düşüncesi yer almaktadır. Bu karar bir geri adım değildir. Aksine, şartları okuyarak doğru zamanı bekleme ve daha güçlü gelme tercihidir. Şunu herkesin bilmesini isterim ki, bu bir son değil, çok daha güçlü bir başlangıcın ilk adımıdır. Bizim için makamlar sadece birer hizmet aracıdır. Esnafımızın birliği ve beraberliği, her türlü şahsi ikbalin üzerindedir. Aydın'ımıza ve esnafımıza hizmet etmeye, her zaman olduğu gibi bugünden sonra da farklı kulvarlarda kararlılıkla devam edeceğiz. Kazanan esnafımız, kazanan Aydın'ımız olsun. Sürecin başından itibaren benimsediğimiz tarafsızlık ilkesi doğrultusunda, aday olan hiçbir isim lehine ya da aleyhine bir tutum içerisinde olmadığımızı özellikle ifade etmek isterim. Tüm adaylara eşit mesafede olduğumuzu kamuoyunun bilgisine sunarım. Bu süreçte şahsıma destek veren, dualarını esirgemeyen başta aileme tüm oda başkanlarımıza, yönetim kurulu üyelerine ve esnaf kardeşlerimize ve yol arkadaşlarıma en kalbi şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
