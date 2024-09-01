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Avşa Adası'nda fazla yolcu nedeniyle Ro-Ro gemisi rötar yaptı

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Balıkesir'in Erdek ilçesine bağlı Avşa Adası'nda fazla yolcu aldığı gerekçesiyle Ro-Ro gemisi rötar yaptı. Sahil Güvenlik ekipleri, geminin kapasitesinin üzerinde yolcu taşıdığı sebebiyle hareket iznini vermedi. Gemi, yaklaşık bir saatlik gecikmenin ardından hareket etti.

Balıkesir'in Erdek ilçesine bağlı Avşa Adası'nda fazla yolcu aldığı gerekçesiyle Ro-Ro gemisi rötar yaptı.

Avşa-Marmara-Tekirdağ seferini gerçekleştirmek üzere Marmara Adası'na ikinci durağı için varan "Yavuz Naz" isimli Ro-Ro gemisi, Tekirdağ'a hareket etmek üzereyken Liman Başkanlığından izin talep etti. Ancak Sahil Güvenlik ekipleri, geminin kapasitesinin üzerinde yolcu taşıdığı sebebiyle hareket iznini vermedi. Yaklaşık 40 dakika boyunca limanda bekletilen gemi yolcuları, bu durumu korna çalarak protesto etti. Liman Başkanlığı, firma yetkilileri ve Sahil Güvenlik ekipleri arasında yapılan görüşmelerin ardından, biletsiz yolcuların gemiden inmesi ve başka bir gemiyle yollarına devam etmeleri sağlandı. Sorunun çözülmesiyle gemi, yaklaşık bir saatlik gecikmenin ardından hareket etti. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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