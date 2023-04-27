Avrupa Üçüncüsü Halterciden, Seyhan Belediye Başkanı Akay'a Teşekkür Ziyareti

Avrupa Halter Şampiyonası’nda büyük kadınlar kategorisinde Avrupa üçüncüsü olarak bronz madalyanın sahibi olan Seyhan Belediyespor kulübü sporcusu milli halterci Sara Yenigün, Halter İl temsilcisi Yakup Çiçek ile birlikte Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay’ı ziyaret ederek, desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Avrupa Halter Şampiyonası'nda büyük kadınlar kategorisinde Avrupa üçüncüsü olarak bronz madalyanın sahibi olan Seyhan Belediyespor kulübü sporcusu milli halterci Sara Yenigün, Halter İl temsilcisi Yakup Çiçek ile birlikte Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay'ı ziyaret ederek, desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Türk sporuna başarılı sporcular kazandırmanın öncelikli hedefleri olduğunu belirten Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, "Halter branşında geçmişte önemli başarıların altına imza atılan Adanamızda eski günleri yeniden yakalayabilmek için imkanlar dahilinde yapacağımız çalışmalar ile haltere meraklı gençlerimizi teşvik edeceğiz. Milli sporcumuz Sara Yenigünü şampiyonadan bronz madalya ile dönmesinden dolayı kutluyorum. Her zaman da yanındayız. Önümüzdeki müsabakalar içinde başarılar diliyorum" dedi.

"BELEDİYE BAŞKANIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay'a vermiş olduğu destekler dolayısıyla teşekkür eden Milli halterci Sara Yenigün ise "Belediye Başkanımızın spora ve sporcuya olan bakış açısı bir sporcu olarak beni son derece mutlu etmekte. Avrupa şampiyonasında elde ettiğim başarıyı başkanımıza armağan ediyorum. Bundan sonraki hedefim Dünya şampiyonasında yer alıp ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek başarı çıtasını yükseltmek. Bunun için de daha çok çalışacağım" diye konuştu.