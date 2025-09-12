Haberler

Avrupa Miras Gönüllüleri Mudurnu'da İlk Projelerine Başladı

Avrupa Miras Gönüllüleri Mudurnu'da İlk Projelerine Başladı
Avrupa Miras Gönüllüleri, Türkiye'deki ilk projelerini Bolu'nun Mudurnu ilçesinde tarihi Arasta Çarşısı'nda gerçekleştirdi. Genç gönüllüler, bakım-onarım çalışmalarının ardından Mudurnu'nun tarihi dokusunu koruma çalışmalarında yer alıyor.

Avrupa Miras Gönüllüleri, Türkiye'deki ilk projelerine Bolu'nun Mudurnu ilçesinde başladı. Genç gönüllüler, tarihi Arasta Çarşısı'nda bakım-onarım çalışmaları yaparken, Mudurnu'nun tarihi dokusuna hayran kaldıklarını belirtti.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, Avrupa Miras Gönüllüleri Türkiye'deki ilk projelerine başladı. 1990 yılından bu yana binlerce genci miras koruma faaliyetleriyle buluşturan ve 2025 Avrupa Miras Ödülü'ne layık görülen gönüllü grup, 'Ahi Kenti' olarak bilinen Mudurnu'da saha çalışmalarına başladı. Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden gelen 12 gönüllü genç ile Türkiye'den katılan bir öğrenci grubu, Mudurnu'daki Arasta Çarşısı'nda atıl durumda bekleyen 4 dükkanda temizlik ve bakım-onarım çalışmaları gerçekleştirdi. Yapılan işlemlerin ardından bu dükkanlarda, Mudurnu'nun önemli isimlerinden Ahmet İzzet Bengüboz'a ait 1920'li ve 1930'lu yıllardan kalma fotoğraf koleksiyonu sergilenecek. Diğer bir grup ise Hakkı Efendiler Konağı'nda temizlik, belgeleme ve koruma faaliyetleri yürüttü.

"Mudurnu'nun çarşısı ve mimarisi beni çok etkiledi"

Tarih bölümü mezunu olan ve Lüksemburg Üniversitesi'nde doktora yapan Emilya, Mudurnu'nun mimarisini çok beğendiklerini söyleyerek, "Avrupa miras gönüllüleri olarak buraya geldik. Burada çalışan öğrenciler, kültürel miras üzerine önemli çalışmalar yapıyor. Terra Mudurnu'nun davetiyle buraya geldik ve Mudurnu'yu çok sevdik. İstanbul dışında farklı bir yerde bulunmak istiyordum. Mudurnu gerçekten çok güzel, çarşısı ve mimarisi beni çok etkiledi" dedi.

"Sevgimizi restorasyon çalışmalarına yansıttık"

İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Anabilim Dalı Restorasyon programında doktora öğrencisi olan Cansu Türker ise Mudurnu'da çalışmaktan zevk aldıklarını belirterek, "Mudurnu gerçekten çok güzel bir yer. Arkadaşlarımla birlikte burada çalışmaktan büyük keyif alıyoruz. Doktora tezimizi burada yapmanın gururunu yaşıyoruz. Mudurnulular bize adeta bir aile sıcaklığıyla yaklaştı. Biz de sevgimizi restorasyon çalışmalarına yansıttık. Çok mutluyuz" ifadelerini kullandı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
