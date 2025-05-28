Avrupa Film Festivalleri Kapanış Galası Ankara'da Gerçekleşti

Ankara'da, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu tarafından düzenlenen "Avrupa Film Festivalleri" kapanış galası programı gerçekleştirildi.

AB Türkiye Delegasyonu tarafından düzenlenen Avrupa Film Festivallerinin kapanış galasına AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Thomas Hans Ossowski, Ukrayna Maslahatgüzarı Oleksii Chernyshev ve çok sayıda diplomat katıldı. Açılış konuşasını gerçekleştiren Ossowski, "Avrupa Film Günleri'nin bir başka ilham verici bölümü burada, Türkiye'de, birlikte tamamlamaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Sinema, belki de paylaştığımız en güçlü araçlardan birisidir. Karanlık bir salonda hayatın her kesiminden insanlar yan yana oturur ve kısa bir süreliğine de olsa dünyaya aynı mercekten bakarlar" dedi.

2024 yılında "Öğretmenler Odası" filmi ile 96'ncı Akademi Ödülleri'nde 'En İyi Uluslararası Film' dalında aday gösterilen İlker Çatak'tan bahseden Ossowski, "Muazzam bir başarıya dikkat çekmek isterim. 2024 yılında genç Alman-Türk yönetmen İlker Çatak Öğretmenler Odası adlı filmiyle 96'ncı Akademi Ödülleri'nde 'En İyi Uluslararası Film' dalında aday gösterildi. Kendinin şu sözleri hala kulaklarımızda yankılanıyor. 'Bu, iki kültürün ortak başarısıdır'. Basit bir cümle ama her şeyi anlatıyor" diye konuştu.

"Türkiye'nin arabulucu olarak şu an yürüttüğü çabaların, adil ve kalıcı barışın yolunu açmasını yürekten diliyoruz"

Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşının son bulması yaptığı çalışmaların önemine dikkati çeken Ossowski, "Türkiye ve Avrupa Birliği, işgali en sert şekilde kınamış, barış, egemenlik ve toprak bütünlüğü çağrısında bulunan Ukrayna'nın yanında yer almaya devam etmiştir. Türkiye'nin arabulucu olarak şu an yürüttüğü çabaların, adil ve kalıcı barışın yolunu açmasını yürekten diliyoruz" şeklinde konuştu.

"Prömiyerin Türkiye'de gerçekleşmesinden gurur duyuyorum"

Ossowski'nin ardından konuşan Ukrayna Maslahatgüzarı Chernyshev, "Prömiyerin Türkiye'de gerçekleşmesinden gurur duyuyorum. Türkiye zengin kültürel geleneklere sahip olan ve dayanışmanın önemli olduğu bu dönemde Ukrayna ile bağlarını güçlendiren bir ülke" ifadelerini kullandı.

"Ukrayna'nın direnişi bugün aynı zamanda Avrupa'nın da direnişidir"

Ukrayna'nın direnişinin aynı zamanda Avrupa'nın da direnişi olduğunu söyleyen Chernyshev, "Ukrayna'nın direnişi bugün aynı zamanda Avrupa'nın da direnişidir. Bu koşullarda Avrupa Birliği'nin desteği sadece memnuniyet verici değil, hayati önem taşımaktadır. Avrupa'daki ortaklarımızın verdiği siyasi, mali, insani ve kültürel destek Ukrayna'nın ayakta kalmasına ve üretmeye, direnmeye, sanatıyla sesini duyurmaya devam etmesine yardımcı oluyor. Bu düşmanın silmeye çalıştığı bir kimliği koruma fırsatı ve hakkıdır" dedi. - ANKARA