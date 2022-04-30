Avrupa'daki vatan sevdalıları Bahçesaray'da gönüllere dokundu - Haberler

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Avrupa'daki vatan sevdalıları Bahçesaray'da gönüllere dokundu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Avrupa'daki vatan sevdalıları Bahçesaray'da gönüllere dokundu

Avrupa Vatan Sevdalıları ve Avrupa Vatanseverler Platformu üyeleri, Van'ın Bahçesaray ilçesinde 100 aileye gıda ve et desteğinde bulunup, 100 çocuğa da bayramlık hediye etti.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Avrupa Vatan Sevdalıları ve Avrupa Vatanseverler Platformu üyeleri, Van'ın Bahçesaray ilçesinde 100 aileye gıda ve et desteğinde bulunup, 100 çocuğa da bayramlık hediye etti.

İnsanların yüreğine dokunmak için çalışma başlatan Avrupa Vatan Sevdalıları ve Avrupa Vatanseverler Platformu üyeleri, birçok ilde olduğu gibi Van'da da ihtiyaç sahibi ailelere el uzattı. Avrupa Vatan Sevdalıları ve Avrupa Vatanseverler Platformu üyelerinin gönülden gönüle köprü kurmak için İstanbul, Malatya, Hakkari, Şırnak gibi bir çok ilde eş zamanlı yardım yaptığını ifade eden AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanı Cumali Sabırlı, "Avrupa Vatan Sevdalıları ve Avrupa Vatanseverler Platformu üyeleri ilçemizde de 100 aileye gıda ve et desteğinde bulunup, 100 çocuğa da bayramlık hediye etti. Gönülden gönüle köprüler kurmak için Hakkari, Şırnak, Malatya ve İstanbul gibi birçok ilde eş zamanlı yapılan çalışmanın şirin ilçemiz Bahçesaray'da da yapılmasından mutluluk duyduk. Bizler, birlikte daha güçlüyüz. Bu manada Avrupa'daki kardeşlerimize çok teşekkür ediyoruz" dedi. - VAN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Bahçesaray, Hisarcık, Vatan, Van, Yerel, Haberler

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