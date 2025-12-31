Yeni yıla horon ve kolbastı oynayarak girdiler

Avrasya Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü bünyesinde faaliyet gösteren Gastronomi Kulübü tarafından geleneksel hale getirilen yılbaşı etkinliği, bu yıl "Hoş Geldin 2026" temasıyla gerçekleştirildi. Karadeniz kültürünün coşkusunun hissedildiği etkinlikte, öğrenciler yeni yıla horon ve kolbastı oynayarak girdi.

Birinci sınıftan dördüncü sınıfa kadar öğrencilerin ders kapsamında hazırladığı ürünlerle şekillenen etkinlikte yılbaşı ruhunu yansıtan lezzetli yemekler, ginger house'lar, yılbaşı pastaları ve özgün konseptli sunumlar büyük beğeni topladı. Gastronomi öğrencilerinin emeği, renkli sunumlarla davetlilere unutulmaz anlar yaşattı.

Etkinliğe Rektör Prof. Dr. Mahir Kadakal, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yavuz Özoran, Genel Sekreter Gülay Yeniçeri, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı. Paylaşım, üretim ve eğlenceyi bir araya getiren organizasyon, samimi atmosferiyle dikkat çekti.

Müzik eşliğinde horon ve kolbastı oynayan öğrenciler, yılın yorgunluğunu geride bırakırken yeni yıla umut ve motivasyonla girmenin mutluluğunu yaşadı. Yılbaşı çekilişi ve keyifli anların ardından etkinlik, coşkulu anılarla sona erdi. - TRABZON