Haberler

Yeni yıla horon ve kolbastı oynayarak girdiler

Yeni yıla horon ve kolbastı oynayarak girdiler
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avrasya Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü tarafından düzenlenen geleneksel yılbaşı etkinliği, bu yıl 'Hoş Geldin 2026' temasıyla gerçekleştirildi. Öğrenciler horon ve kolbastı ile yeni yıla coşkuyla girdi.

Avrasya Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü bünyesinde faaliyet gösteren Gastronomi Kulübü tarafından geleneksel hale getirilen yılbaşı etkinliği, bu yıl "Hoş Geldin 2026" temasıyla gerçekleştirildi. Karadeniz kültürünün coşkusunun hissedildiği etkinlikte, öğrenciler yeni yıla horon ve kolbastı oynayarak girdi.

Birinci sınıftan dördüncü sınıfa kadar öğrencilerin ders kapsamında hazırladığı ürünlerle şekillenen etkinlikte yılbaşı ruhunu yansıtan lezzetli yemekler, ginger house'lar, yılbaşı pastaları ve özgün konseptli sunumlar büyük beğeni topladı. Gastronomi öğrencilerinin emeği, renkli sunumlarla davetlilere unutulmaz anlar yaşattı.

Etkinliğe Rektör Prof. Dr. Mahir Kadakal, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yavuz Özoran, Genel Sekreter Gülay Yeniçeri, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı. Paylaşım, üretim ve eğlenceyi bir araya getiren organizasyon, samimi atmosferiyle dikkat çekti.

Müzik eşliğinde horon ve kolbastı oynayan öğrenciler, yılın yorgunluğunu geride bırakırken yeni yıla umut ve motivasyonla girmenin mutluluğunu yaşadı. Yılbaşı çekilişi ve keyifli anların ardından etkinlik, coşkulu anılarla sona erdi. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Fenerbahçe sezon sonu seçime gidiyor! Saran: Görevimi yarım bırakmayacağım

Sadettin Saran açıkladı: Fenerbahçe seçime gidiyor
7 ünlünün mal varlığına el konuldu! Aralarında Kasım Garipoğlu da var

7 ünlünün mal varlığına el konuldu! Aralarında Garipoğlu da var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Olay kaleci Emiliano Martinez 4 gol yediği maçın ardından çıldırdı

Olay kaleci 4 gol yediği maçın ardından çıldırdı
Otizmli öğrencisini merdivenden iten okul müdürüne tahliye

Otizmli öğrencisini merdivenden iten okul müdürü hakkında yeni gelişme
Trabzonspor'dan, TFF'ye Galatasaray için başvuru

Trabzonspor'dan, TFF'ye Galatasaray için başvuru
500 yıllık gelenek! Kasımda başlıyor, kuyular dolunca herkesin işine yarıyor

500 yıllık gelenek! Kuyular dolunca herkesin işine yarıyor
Olay kaleci Emiliano Martinez 4 gol yediği maçın ardından çıldırdı

Olay kaleci 4 gol yediği maçın ardından çıldırdı
Elif bu fotoğraflardan sonra sırra kadem bastı! Oklar bir kişide yoğunlaşıyor

Elif bu fotoğraflardan sonra sırra kadem bastı
Niğde'de yaşlı çift evlerinde ölü bulundu

Yaşlı çiftin şüpheli ölümü! Bulgular tek bir ihtimali işaret ediyor