Avcılar'daki Üst Üste Dizilen Konteynırlar Deprem Korkusu Yarattı

İstanbul Avcılar Ambarlı'da liman bölgesine yakın noktada tırların girip çıktığı ve gün içerisinde de yüzlerce aracın kullandığı bölgede tehlike oluşturan görüntü kaydedildi. Sarı Zeybek Caddesi Beylikdüzü istikametinde konteynır parkı olarak kullanılan bölgede yaklaşık 20 metre uzunluğundaki konteynırların üst üste dizili ve kilitli olmayışı görenleri korkuttu. Olası depremde ve şiddetli rüzgarda yıkılma ihtimalini düşündüren konteynırlar havadan görüntülendi.