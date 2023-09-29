Avcı, "Kamuda istihdam edilen şehit madenci sayısı 496'ya ulaştı"

AK Parti Zonguldak Milletvekili Muammer Avcı kamuda, şehit madenci yakınlarının istihdam edilmesine ilişkin açıklamada bulundu.

Vekil Avcı yaptığı açıklamada kamuda istihdam edilen şehit madenci yakınını sayısının 496'ya ulaştığını ifade ederken, işlemleri devam eden 255 kişinin ise kısa sürede iş başı yapacağını ifade etti. Avcı açıklamasında şöyle dedi:

"Bilindiği üzere; hükümetimiz tarafından getirilen yasal düzenleme ile birlikte; yer altı kömür madenlerinde bugüne kadar yaşanan kazalarda yaşamlarını yitiren madenci kardeşlerimizin yakınlarına bir kişilik istihdam hakkı tanınmıştı. Hayatını kaybeden kişinin yakınlarından biri kamuda sürekli işçi olarak iş başı yapmasına ilişkin süreç hızla devam ediyoruz Düzenlemeye göre; istihdam hakkından sırasıyla ölen madencinin eş ve çocuklarından birisi, eşi ve çocuğu yoksa kardeşlerinden biri yararlanıyor. Düzenlemenin Resmi Gazete 'de yayınlanması ile birlikte; Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları, Bakanlığımız yakın takipleri ile alımlar devam ediyor. Zonguldak, Bartın ve Karabük'te yapılan başvurular neticesinde; 21 Eylül 2023 tarihi itibari ile 496 şehit madenci yakını kamuda iş başı yaptı. Başvuru süreci devam eden 255 kardeşimizde kısa sürede inşallah iş başı yapacaklar. Önemle belirtmek istiyorum ki; her daim minnet duyacağımız şehit madencilerimizi hiçbir zaman unutmayacağız. Bu vesileyle, tüm şehit madencilerimizi tekraren minnetle yad ediyorum, ailelerine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Aziz hatıraları daima yaşayacak. Mekanları cennet olsun. Cumamız mübarek, Allah'ın rahmet, bereketi üzerimize olsun." - ZONGULDAK