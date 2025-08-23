Av. Sevil İlhan'ın Köy Okullarına İyilik Hareketi

Av. Sevil İlhan tarafından başlatılan ve 'İyilik Hareketimiz Köy Okullarında' ismiyle büyük ilgi gören proje, 11. Okulunu yenilemek için çalışmalarını sürdürüyor.

Yaklaşık 1 yıl içerisinde toplam 11 köy okulunun masa-sıra-perde- döşeme-kırtasiye-boya ihtiyaçlarını karşılayan projeye Erzurum Ticaret Borsası, Şenkaya Köy Dernekleri federasyonu, Şenkaya Turnalı köyü yardımlaşma ve Dayanışma Derneği de katılarak büyük bir aile ile yürütülen projede 150 öğrencisi olan Akşar Ortaokulunun masa-sıra-perde-boya-kırtasiye ihtiyaçları da karşılanarak proje büyük bir heyecanla 11. açılışını yapmaya hazırlanıyor.

Türkiye'de ilk olan proje ile hedeflenen Erzurum'daki bütün köy okullarına ulaşabilmek ve köy okullarını tekli masa-sıralar-özel yapılmış perdeler ile yeni bir vizyona kavuşturabilmek.

Açılış yapılan okullarda aynı zamanda öğrencileri devlet büyükleri ile bir araya getirerek sohbet etmesini sağlayıp, yaş pasta ve yiyecek ikramları ile de özel bir gün yaşatan projenin mimarı Av. Sevil İlhan projelerinin devam edeceğini ve bütün köy derneklerinin projemize katılarak bu mutluluğu yaşamalarını istediklerini belirterek her yardımsevere bu projeye destek olmaya davet etti. - ERZURUM