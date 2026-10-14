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AUSA 2026 Fuarı Washington'da başladı, 100'den fazla ülkeden temsilci katılıyor

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AUSA 2026 Fuarı Washington'da başladı, 100'den fazla ülkeden temsilci katılıyor
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ABD'nin başkenti Washington D.C'de AUSA 2026 Fuarı başladı. 100'den fazla ülkeden temsilcinin katıldığı fuarda yapay zeka destekli askeri sistemler, insansız araçlar, yeni nesil füze ve gelişmiş radar sistemleri sergileniyor. Fuar için 40 binden fazla katılımcı bekleniyor.

ABD'nin başkenti Washington D.C'de 100'den fazla ülkeden temsilcinin katıldığı AUSA 2026 Fuarı'nda, yapay zeka destekli askeri sistemler, insansız araçlar, yeni nesil füze teknolojileri ve gelişmiş radar sistemleri sergilendi.

ABD'nin başkenti Washington D.C'de, savunma sanayisinin en önemli uluslararası organizasyonlarından biri olan ABD Ordusu Birliği'nin (Association of the United States Army - AUSA) 2026 Yıllık Toplantısı ve Fuarı başladı. Walter E. Washington Convention Center'da düzenlenen fuar, 100'den fazla ülkeden askeri yetkilileri, savunma sanayisi temsilcilerini ve uluslararası heyetleri bir araya getirdi. Bu yıl "Amerikan Kara Kuvvetleri: Müşterek Kuvvetin Temeli" temasıyla gerçekleştirilen organizasyonda, modern savaş teknolojileri, askeri kapasitenin geliştirilmesi ve geleceğin muharebe sistemleri ele alınıyor.

Organizasyona 40 binden fazla kişinin katılması bekleniyor

Fuar, beş ayrı sergi salonunda 750'yi aşkın sergi alanıyla savunma sanayisinin önde gelen firmalarını bir araya getirirken, organizasyona 40 binden fazla kişinin katılması bekleniyor. Savunma sanayisinin önde gelen üreticileri, geliştirdikleri yeni nesil askeri sistemleri tanıtarak, ülkeler arasında savunma teknolojileri alanında yeni iş birliklerinin geliştirilmesini hedefliyor. Fuarda özellikle yapay zeka destekli savunma sistemleri, insansız hava ve kara araçları, hassas güdümlü mühimmatlar, gelişmiş radar sistemleri ve hava savunma teknolojileri öne çıkıyor.

Askeri modernizasyon ve yeni nesil savunma stratejileri masada

AUSA 2026 kapsamında düzenlenen toplantılarda, ABD Kara Kuvvetlerinin modernizasyonu, değişen güvenlik tehditleri ve geleceğin savaş ortamına hazırlık konuları değerlendiriliyor. Üst düzey askeri yetkililer ve savunma sanayisi temsilcilerinin katıldığı oturumlarda, teknolojik dönüşümün askeri operasyonlara etkisi ve yeni nesil savunma sistemlerinin ordulara entegrasyonu ele alınıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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