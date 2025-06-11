ATV ile Girdiği Gölde Mahsur Kaldı

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ATV ile Girdiği Gölde Mahsur Kaldı
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Denizli'nin Süleymanlı Yayla Gölü'nde ATV ile göle giren bir kişi balçığa saplandı. Çevredekilerin yardımıyla 2 saatte kurtarıldı.

ATV ile girdiği gölde balçığa saplandı

DENİZLİ - Denizli'de kuş cenneti olarak bilinen Süleymanlı Yayla Gölü'ne gezmeye giden bir kişi, ATV göle girince balçığa saplandı. Çevredekilerin halat yardımıyla çekmesiyle ATV sürücüsü mahsur kaldığı gölden kurtarıldı.

Denizli'nin Buldan ilçesinde yer alan yüksek rakımı nedeniyle özellikle yaz aylarında kentte uğrak noktaları arasında yer alan Süleymanlı Yayla Gölü aynı zamanda belirli dönemlerde uğrayan kuşlar nedeniyle de ziyaretçilerini mest ediyor. Göle gezmeye giden bir şahıs ise ATV ile gezdiği sırada aracıyla göle girdi. Girdiği gölde balcığa saplanan genç adam, kendi imkanlarıyla çıkmak için verdiği tüm uğraşlar sonuçsuz kaldı.

Gölde mahsur kalan gencin çevreden yardım istemesi üzerine bölgede restoran işleten Aykan Zorlu, aracıyla göl kenarına kadar geldi. Aykan Zorlu, aracının çekici halatını mahsur kalan gencin ATV aracına bağlanarak çekmeye başladı. Kurtarma çalışmaları, 2 saatin sonunda gencin saplandığı gölden çıkmasıyla sonlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İBRAHİM ACIKARA - Yerel
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