ATSO seçimleri başladı Yerel Haberler Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) seçimleri başladı. Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) seçimleri başladı. ATSO'nun 35 meslek komitesinde yaklaşık 4 bin 600 kişinin oy kullanacağı seçimleri sabah erken saatlerde başladı. Mevcut Başkan Hüsnü Serteser 'kırmızı liste' ile seçime girerken, rakibi Önder Artuk ise 'mavi liste' ile seçime gitti. Oy kullanma işleminin sabah erken saatlerde başladığı seçimlere katılımın yoğun olması ise dikkatlerden kaçmadı. Oy verme işleminin akşam 17.00'da sona ereceği belirtildi. - AFYONKARAHİSAR Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Karahisar Yerel Haberler

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