Atlıhisar Ortaokulu'nda Cumhuriyet Bayramı Coşkusu

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı Atlıhisar Ortaokulu öğrencileri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 102.'nci yılını özel bir etkinlikle kutladı. "Geçmişten Günümüze Cumhuriyet" temasıyla düzenlenen etkinlikte öğrenciler, Cumhuriyet'in ilk yıllarına ait fotoğrafları giyindikleri kıyafetlerle birebir canlandırarak tarihi bir yolculuğa çıktılar.

Etkinlik çerçevesinde öğrenciler, Atatürk ve silah arkadaşlarının, Cumhuriyet kutlamalarının ve halkın coşkusunu yansıtan arşiv fotoğraflarını inceledi. Ardından, bu kareleri günümüz ortamında yeniden canlandırarak benzer sahneleri fotoğraf karelerine taşıdılar. Ortaya çıkan görseller, hem duygusal hem de tarihi açıdan büyük beğeni topladı.

Veliler ve öğretmenler tarafından yoğun ilgi gören bu anlamlı çalışma, Şuhut'ta Cumhuriyet coşkusunun ve tarih bilincinin eğitimle birleştiği örnek bir etkinlik olarak değerlendirildi. - AFYONKARAHİSAR