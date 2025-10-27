Haberler

Atlıhisar Ortaokulu'nda Cumhuriyet Bayramı Coşkusu

Atlıhisar Ortaokulu'nda Cumhuriyet Bayramı Coşkusu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesindeki Atlıhisar Ortaokulu öğrencileri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı 'Geçmişten Günümüze Cumhuriyet' temalı etkinlikle kutladı. Öğrenciler, tarihi fotoğrafları canlandırarak Cumhuriyet'in ilk yıllarını yeniden yaşattı.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı Atlıhisar Ortaokulu öğrencileri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 102.'nci yılını özel bir etkinlikle kutladı. "Geçmişten Günümüze Cumhuriyet" temasıyla düzenlenen etkinlikte öğrenciler, Cumhuriyet'in ilk yıllarına ait fotoğrafları giyindikleri kıyafetlerle birebir canlandırarak tarihi bir yolculuğa çıktılar.

Etkinlik çerçevesinde öğrenciler, Atatürk ve silah arkadaşlarının, Cumhuriyet kutlamalarının ve halkın coşkusunu yansıtan arşiv fotoğraflarını inceledi. Ardından, bu kareleri günümüz ortamında yeniden canlandırarak benzer sahneleri fotoğraf karelerine taşıdılar. Ortaya çıkan görseller, hem duygusal hem de tarihi açıdan büyük beğeni topladı.

Veliler ve öğretmenler tarafından yoğun ilgi gören bu anlamlı çalışma, Şuhut'ta Cumhuriyet coşkusunun ve tarih bilincinin eğitimle birleştiği örnek bir etkinlik olarak değerlendirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Ne demek istediler? Türkiye'den çekilen PKK'nın açıklamasındaki o cümle dikkat çekti

Türkiye'den çekilen PKK'nın açıklamasındaki o cümle ne anlama geliyor?
Adliye önünde hareketli saatler: Buraya gelip kendimi öldürmek için 2 gün kaçtım

Adliyede hareketli saatler! Bir anda silahını çekip ateşledi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tası tarağı toplayıp oraya taşınmıştı! 'Çakallarla Dans'ın 'Köfte Necmi'si ilk hasadını yaptı

Tası tarağı toplayıp oraya taşınmıştı! 'Köfte Necmi'den ilk hasat
Kırmızı kart mı değil mi? Ünlü yorumcular ülkenin konuştuğu pozisyona son noktayı koydu

Ünlü yorumcular ülkenin konuştuğu pozisyona son noktayı koydu
Yok artık daha neler! Aboubakar'ın içinden Messi çıktı

Yok artık daha neler! İlk maçında içinden Messi çıktı
Trump, İsrail'in hayallerini yıktı: İstikrar Gücü'nde Türkler de olacak

Trump, İsrail'in hayallerini yıktı! Netanyahu'yu çıldırtacak sözler
Tası tarağı toplayıp oraya taşınmıştı! 'Çakallarla Dans'ın 'Köfte Necmi'si ilk hasadını yaptı

Tası tarağı toplayıp oraya taşınmıştı! 'Köfte Necmi'den ilk hasat
Türk sinemasının efsanesi Kadir İnanır aylar sonra görüntülendi

Kadir İnanır aylar sonra ortaya çıktı! Yüzündeki ifade dikkat çekti
Kılıçdaroğlu, 'yeni parti kuracak' iddialarına yanıt verdi

Kılıçdaroğlu, "yeni parti kuracak" iddialarına yanıt verdi
Domenico Tedesco evine sadece iki şey için gidiyor

Tedesco'dan taraftarı kendine hayran bırakan hareket
Aralarında İmamoğlu da var! 'Casusluk' soruşturmasında 3 isim için karar

Casusluk soruşturmasında 3 kişi için karar verildi
Herkes kara kara düşünüyor! Galatasaray'ın yıldızından taraftarı kahreden haber

Galatasaray'ın yıldızından taraftarı kahreden haber
Akın Akınözü'nün acı günü! Cenazede hayranının sorduğu soru 'pes' dedirtti

Ünlü oyuncunun acı günü! Hayranının cenazede sorduğu soru pes dedirtti
Eylül ayında işsizlik oranı yüzde 8,6 oldu

İşsizlik oranı belli oldu
Ördek avlayan baba, yanlışlıkla 16 yaşındaki oğlunu öldürdü

Ördek avına çıkan baba kazara 16 yaşındaki oğlunu vurdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.