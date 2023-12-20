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Atkaracalar İlçe Entegre Hastanesi'ne 62 Bin Euro Değerinde Cihaz Bağışlandı

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Çankırı'nın Atkaracalar ilçesinde yapımı tamamlanan ve geçici kabulü yapılan Atkaracalar İlçe Entegre Hastanesi'ne hayırsever bir vatandaş tarafından 62 bin euro değerinde cihaz bağışlandı.

Çankırı'nın Atkaracalar ilçesinde yapımı tamamlanan ve geçici kabulü yapılan Atkaracalar İlçe Entegre Hastanesi'ne hayırsever bir vatandaş tarafından 62 bin euro değerinde cihaz bağışlandı.

Atkaracalar Belediye Başkanı Harun Oflaz, ilçede yapılan projeleri basın mensupları ile birlikte inceledi. Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından, 15 Şubat 2021 tarihinde ihalesi gerçekleştirilen ve yapımı 14 Aralık'ta tamamlanan Atkaracalar İlçe Entegre Hastanesi ile ilgili bilgiler de veren Başkan Oflaz, hayırsever bir vatandaş tarafından 62 bin euro değerinde panoramik diş cihazı ve tam otomatik röntgen cihazı bağışlandığını ifade etti.

Yapılan bağış için hayırsever vatandaşa teşekkür eden Başkan Oflaz, "Hastanemize, Atkaracalarlı bir vatandaşımız 62 bin euro değerinde panoramik diş cihazı ve tam otomatik röntgen cihazı aldı. Kendisine çok teşekkür ederiz" dedi. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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