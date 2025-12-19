Elektrik mühendisi atık malzemelerden kuluçka makinesi yaptı

Bingöl'de civcivleri çok seven ancak temin edebilecek bir yer bulamayan elektrik mühendisi Enes Akgül, atık malzemelerden kuluçka makinesi yaparak kendi civcivlerini üretti.

Bingöl'de civcivleri çok seven ancak temin edebilecek bir yer bulamayan elektrik mühendisi Enes Akgül, bir kuluçka makinesi yapmaya karar verdi. Daha önce mısır haşlamak için kullanılan makinenin kabını, rezistans, oklava gibi malzemeler kullanan Akgül, kendi imkanlarıyla kuluçka makinesi yaptı. Kendi imkanlarıyla geliştirdiği makineyle yumurtadan civciv çıkarmayı başaran Akgül, mühendislik bilgisini doğa sevgisiyle birleştirdi.

Kuluçka sürecini çok ilginç gördüğünü anlatan Akgül, "Yumurtayı bir makinenin içine koyuyorsunuz ve içinden canlı bir civciv çıkıyor. Bu durum bana her zaman çok etkileyici gelmiştir. Uçağa bakar gibi bakıyorum diyebilirim. Basit şartlar sağlandığında bunun mümkün olduğunu görünce ben de denemek istedim" dedi.

Haşlanmış mısır makinesini kuluçka makinesine dönüştürdüğünü aktaran Akgül, "Önceden bu makine mısır haşlamak için kullanılıyordu. Daha sonra kabını değerlendirdim ve kuluçka makinesine çevirdim. Atık malzemelerden faydalandım. Oklava çubuğu, soba, rezistans teli gibi basit parçalar kullandım. Sistemin beynini Arduino ile yaptım. Bazı parçaları ise üç boyutlu yazıcıyla ürettim" diye konuştu.

Kuluçka makinesinin çalışma prensibini de anlatan Akgül, "Aslında çok karmaşık bir sistem değil. Yumurtayı yaklaşık 37 derece sıcaklıkta ve yüzde 60 nem ortamında tutuyorsunuz. Bu şartlar sağlandığında civciv çıkıyor. İlk başta ben de şaşırdım. Yumurtadan civcivin çıkışını görmek gerçekten çok ilginç" ifadelerini kullandı.

Civcivleri çok sevdiğini ancak temin edebileceği bir yer bulamadığını söyleyen Akgül, bu nedenle kendi kuluçka makinesini yapmaya karar verdiğini belirtti. Hobi olarak başladığı bu sürecin kendisi için büyük bir mutluluk kaynağı olduğunu vurgulayan Akgül, "Alan gerçekten büyük bir nimet. Hem üretiyorum hem öğreniyorum. Kısıtlı imkanlarla da bir şeyler yapılabileceğini göstermek istedim" dedi.

Ev yapımı kuluçka makinesiyle civciv çıkarmayı başaran Enes Akgül'ün çalışması, atık malzemelerin doğru bilgi ve emekle nasıl faydalı bir ürüne dönüştürülebileceğini bir kez daha gözler önüne serdi. - BİNGÖL