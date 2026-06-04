Atık malzemeler sanat eserine dönüştü

Giresun Şehit İsmail Bay Halk Eğitimi Merkezi tarafından düzenlenen yıl sonu sergisinde, atık malzemelerden üretilen sanat eserleri ziyaretçilerin beğenisini topladı.

Hayat boyu öğrenme faaliyetleri kapsamında 61 alanda açılan 2 bin 378 kurs programına katılan 7'den 70'e kursiyerler, yıl boyunca hazırladıkları el emeği ürünleri sergiledi. Sergide özellikle evlerde kullanılmayarak çöpe atılacak malzemelerin usta ellerde yeniden sanat eserine dönüştürülmesi dikkat çekti. Bunun yanı sıra unutulmaya yüz tutmuş ağaç kaşıkçılığı ve sepet örücülüğü gibi geleneksel zanaatlar da sergide yer aldı.

Halk Eğitimi Merkezi Usta Öğreticisi Ayşe Deveci, kurslarda geri dönüşüm malzemelerinin sanata dönüştürüldüğünü belirterek "Bu ürünleri kursiyerlerle birlikte yapıyoruz. Kullandığımız malzemeler birinci sınıf olup kanserojen madde içermez. Su bazlı boyalarla şekillendiriyoruz. Düz bir kağıttan çeşitli dekoratif ürünler ortaya çıkarıyoruz. Ancak bu ürünlerin satılabileceği pazarların oluşmasını istiyoruz. Kadınlarımızın yaptığı ürünlerin ekonomiye katkı sağlamasını ve aile bütçesine destek olmasını arzu ediyoruz" dedi.

Kursların sosyal hayata da önemli katkı sunduğunu ifade eden Deveci, "Kurslara ilk geldiğinde içine kapanık olan birçok kursiyerimiz, üretim sürecine katıldıkça sosyalleşti, moral ve motivasyonları arttı. İnsanların toplum içine daha fazla karışmasına katkı sağladı" diye konuştu.

61 alanda 2 bin 378 kurs açıldı

Giresun Şehit İsmail Bay Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Salih Uzun ise hayat boyu öğrenme kapsamında yürütülen kurs faaliyetlerine ilişkin bilgi verdi. Uzun, "1265 genel kurs ve 1113 meslek kursu olmak üzere iki ana kategoride, 61 alanda toplam 2378 kurs programı bulunuyor. Bu kurslar 7'den 70'e tüm vatandaşlarımıza hitap ediyor. Giresun Şehit İsmail Bay Halk Eğitimi Merkezi olarak ise 690 kurs açtık. Bu kurslara 2810 erkek ve 6905 kadın olmak üzere toplam 9715 kursiyer katıldı" ifadelerini kullandı. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı