Haberler

ATEM Başkanı Akçam'dan Yozgat'ta 700 çocuğa kıyafet desteği

ATEM Başkanı Akçam'dan Yozgat'ta 700 çocuğa kıyafet desteği
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Odası (ATEM) Başkanı Hakan Akçam, memleketi Yozgat'ta ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına yönelik kıyafet desteğinde bulundu.

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Odası (ATEM) Başkanı Hakan Akçam, memleketi Yozgat'ta ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına yönelik kıyafet desteğinde bulundu.

ATEM Başkanı Hakan Akçam, Yozgat'ta faaliyetini sürdüren dernek ve muhtarlar tarafından belirlenen dar gelirli ailelerin çocuklarına kıyafet desteğinde bulundu. Belirlenen 700 çocuğa eğitim öğretim yılı öncesinde verilmek üzere hazırlanan kıyafet kolileri Yozgat Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği'nde dernek temsilcileri ve mahalle muhtarlarına teslim edildi.

ATEM Başkanı Hakan Akçam, Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Alcı köylünde doğduğunu belirterek, "Her yıl geleneksel olarak düzenlediğimiz Yozgat'ımızdaki dar gelirli vatandaşımızın çocuklarına kıyafet yardım desteğini bu yıl da gerçekleştirdik. Dört tane büyük derneğimiz, Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği, Sorgun Engelliler Derneği, Yozgat Yardımseverler Derneği, Yozgat Muhtarlar Derneği olmak üzere dört derneğe desteğimizi ilettik. İnşallah Rabb'im kabul eder. Onların duaları da bizim için çok önemli ve kıymetli." diye konuştu.

Kaynak: ANKA
Ünlü oyuncu Serhat Mustafa Kılıç evinde ölü bulundu

Ünlü oyuncu Serhat Mustafa Kılıç evinde ölü bulundu
5 ilde 'müstehcenlik' operasyonu: Tuğba Ekinci’nin de aralarında bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı

Tuğba Ekinci dahil çok sayıda gözaltı! Suçlama vahim

Metrobüste ortalık karıştı: Siz Kemalistler ne yaptınız bu ülkeye?

Metrobüste ortalık karıştı: Siz Kemalistler ne yaptınız bu ülkeye?
62. dakikada oyundan çıktı ama maçın adamı oldu! İspanya Arda'yı konuşuyor

62. dakikada oyundan çıktı ama...! Bütün İspanya Arda'yı konuşuyor
Plajda utandıran görüntü! 'Polisi arıyorum' dese de umursamadılar

Plajda utandıran görüntü! "Polisi arıyorum" dese de umursamadılar
ABD'den geldi, Boluspor'u mahvetti! 6 maçta puan bile alamadı

ABD'den geldi, 60 yıllık kulübü mahvetti
Dolmabahçe'de futbol zirvesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan 4 büyüklerin başkanlarını kabul etti

Dolmabahçe'de futbol zirvesi! Erdoğan'ın mesajı gayet net
Gerdek gecesinin sabahında kaçan gelin için yolun sonu

Gerdek gecesinin sabahında kaçan gelin için yolun sonu
Neslihan Atagül'ün 2 yıl önceki görüntüleri büyük tartışma yarattı

Bakanlığı etiketleyen bile var! 2 yıl önceki görüntü infial yarattı