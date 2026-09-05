ATEM Başkanı Akçam'dan Yozgat'ta 700 çocuğa kıyafet desteği

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Odası (ATEM) Başkanı Hakan Akçam, memleketi Yozgat'ta ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına yönelik kıyafet desteğinde bulundu.

ATEM Başkanı Hakan Akçam, Yozgat'ta faaliyetini sürdüren dernek ve muhtarlar tarafından belirlenen dar gelirli ailelerin çocuklarına kıyafet desteğinde bulundu. Belirlenen 700 çocuğa eğitim öğretim yılı öncesinde verilmek üzere hazırlanan kıyafet kolileri Yozgat Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği'nde dernek temsilcileri ve mahalle muhtarlarına teslim edildi.

ATEM Başkanı Hakan Akçam, Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Alcı köylünde doğduğunu belirterek, "Her yıl geleneksel olarak düzenlediğimiz Yozgat'ımızdaki dar gelirli vatandaşımızın çocuklarına kıyafet yardım desteğini bu yıl da gerçekleştirdik. Dört tane büyük derneğimiz, Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği, Sorgun Engelliler Derneği, Yozgat Yardımseverler Derneği, Yozgat Muhtarlar Derneği olmak üzere dört derneğe desteğimizi ilettik. İnşallah Rabb'im kabul eder. Onların duaları da bizim için çok önemli ve kıymetli." diye konuştu.

Kaynak: ANKA