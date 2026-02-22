Haberler

Atça'da miniklerden sürdürülebilirlik için 'Takas Pazarı'

Atça'da miniklerden sürdürülebilirlik için 'Takas Pazarı'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde, Atça Atatürk İlkokulu öğrencileri, 'Yeşil Vatan-Benim Okulum Geleceğe Çare' projesi kapsamında düzenlenen 'Takas Pazarı' etkinliği ile sürdürülebilir yaşam konusunda farkındalık oluşturdu. Öğrenciler, hazırladıkları ürünleri pazar esnafıyla takas ederek tüketim alışkanlıklarını öğrenme fırsatı buldu.

Aydın'ın Sultanhisar ilçesine bağlı Atça Mahallesi'nde Atça Atatürk İlkokulu öğrencileri, 'Yeşil Vatan-Benim Okulum Geleceğe Çare' projesi kapsamında düzenlenen 'Takas Pazarı' etkinliği ile sürdürülebilir yaşam konusunda farkındalık oluşturdu.

Sultanhisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen etkinlikte ilkokul öğrencileri, evlerinde hazırladıkları kurabiye, kek ve çeşitli ürünleri Atça pazarındaki esnafla takas etti. Yapılan etkinlikte öğrenciler, tüketim alışkanlıkları ve kaynakların bilinçli kullanımı konusunda deneyim kazandı. Öğretmenlerin gözetiminde ve pazar esnafının desteğiyle gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, sürdürülebilir yaşam için bireysel sorumluluklarını öğrenirken keyifli anlar yaşadı. Proje kapsamında yapılan bu tür etkinliklerle çocuklarda çevre bilincinin küçük yaşlarda geliştirilmesinin hedeflendiği belirtiği belirtilirken, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ekinliğe destek veren esnaf ve velilere teşekkür edildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Dünyayı tedirgin eden hareketlilik! İlk işgal komşu ülkeye

Dünyayı tedirgin eden hareketlilik! İlk işgal komşu ülkeye
Fiyatı uçan altını tahtından etti! Talep patladı, resmen yok satıyor

Yakında altını tahtından edecek! Talep patladı, resmen yok satıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mafya liderinin oğlunu kaçırıp 10 milyon dolar istediler

Mafya liderinin oğlunu kaçırıp bu videoyu yayınladılar
Geçmeyen öksürük 35 binde bir görülen hastalık çıktı, 4 ameliyat geçirdi

Geçmeyen öksürük 35 binde bir görülen hastalık çıktı
Tarih netleşti! Araç sahiplerine anahtar bıraktıracak zam geliyor

Tarih netleşti! Araç sahiplerine anahtar bıraktıracak zam geliyor
Kendi kullandığı aracın altında kaldı: Türk sineması gibi

Film değil gerçek! Şoför koltuğunda oturduğu aracın altında kaldı
Mafya liderinin oğlunu kaçırıp 10 milyon dolar istediler

Mafya liderinin oğlunu kaçırıp bu videoyu yayınladılar
'Mavi poşet' detayı vahşeti aydınlattı

"Mavi poşet" detayı vahşeti aydınlattı
Tercihini Türkiye'den yana kullandı, ülkesinde ortalık ayağa kalktı

Tercihini Türkiye'den yana kullandı, ülkesinde ortalık ayağa kalktı