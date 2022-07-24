Atatürkçü Düşünce Derneği Yönetim Kurulu Hatay'da Toplandı

Atatürkçü Düşünce Derneği, Genel Yönetim Kurulu Toplantısı'nı yapmak için Hatay'a geldi. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve ADD Antakya Şubesi Genel Merkez Delegesi olan eşi Nazan Savaş'ın davetlisi olarak Antakya'ya gelen ADD yöneticileri, Temmuz ayı toplantılarını 23 Temmuz Hatay'ın ana vatana katılışı sebebiyle Hatay'da düzenlendi.

Hatay'ın ana vatana katılış etkinliklerinde de yer alan ADD Genel Başkanı Mustafa Hüsnü Bozkurt ve 16 yönetici, 3 gün boyunca Hataylıların coşkusuna ortak oldu. Tekirdağ, İzmir, İstanbul gibi Türkiye'nin farklı şehirlerinden Hatay'a gelen ADD yöneticileri, HBB tarafından düzenlenen 23 Temmuz Kokteyli'ne, Gastronomi Evi'ndeki piyano ve keman resitaline ve aynı zamanda resmi törenlere katıldı. Hatay'ın ana vatana katılışını dünya tarihinde eşi benzeri olmayan bir mücadele sonucunda elde edilmiş kazanım olarak niteleyen Bozkurt, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Hatay'ın ana vatana katılması için 1923 yılından itibaren Fransa'ya karşı büyük mücadele verdiğini belirtti.

"ÜÇ GÜN BOYUNCA ÇOK GÜZEL ZAMAN GEÇİRDİK"

23 Temmuz'da Hatay'da olmayı çok arzuladıklarını ifade eden Bozkurt, "Belediye Başkanımız Lütfü Savaş ve eşi Nazan Savaş, ADD Antakya Şube Başkanımız Kezban Kuran ve Hataylılarla bir arada olmaktan onur duyduk. Üç gün boyunca çok güzel zaman geçirdik, çok güzel anlar yaşadık. Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Ortak Varoluş Mozaiği için düzenlenen törene katıldık. Genel kurul toplantımızı Antakya EXPO alanında yaptık" dedi.

Hatay'da yaşayan farklı medeniyetlerin binlerce yıldır kültür ürettiğini söyleyen Bozkurt, "Bizim bu kültürü devam ettirmemiz lazım. Alevi, Sünni, Türk, Kürt, Çerkez diye bölünmek yerine 'Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türkiye halkına Türk milleti denir' diyen Atatürk'ün dünyanın en evrensel millet tanımının peşinde, bu ülkede hepimize yer olduğunu bilmeli ve kardeşçe yaşama bilincini geliştirmeliyiz" diye konuştu.

"10 YIL SONRA BURASI ÇOK DAHA GÜZEL BİR ALAN OLACAK"

Bozkurt EXPO 2021 Hatay projesini kente çağ atlatacak bir organizasyon olarak nitelendirdi. 220 dönümlük Antakya alanını hayranlık uyandıracak bir yer olarak tanımlayan Bozkurt, "Belediyeler çok güzel bahçeler tasarlamış. Bitki müzesi ve amfitiyatro yapılmış. On binlerce ağaç dikilmiş. 10 yıl sonra burası çok daha güzel bir alan olacak. Ortak Varoluş Mozaiği'nin yapılmasının düşünülmesi bile çok önemli bir vizyonun ürünüdür. Umarım EXPO'daki felsefe tüm Türkiye'ye örnek olur" dedi.

ANKA / Yerel